Parmi nous Liste des codes d’erreur (et comment les corriger)

Donc la bonne nouvelle sur la plupart Among Us les codes d’erreur sont également la mauvaise nouvelle: la plupart des solutions ne sont pas de votre faute, et la seule chose que vous pouvez faire est de réessayer. Cela peut naturellement être frustrant, mais est probablement dû au fait que littéralement personne attendu Among Us pour devenir soudainement un nouveau jeu à succès.

Among Us Liste des codes d’erreur (et comment les corriger)

De nombreux codes d’erreur sont faciles à corriger car ils vous indiquent ce qu’il faut faire correctement dans le code d’erreur. Cependant, si vous recherchez une explication un peu plus approfondie de la signification réelle de ces codes d’erreur, lisez notre guide ci-dessous. Cela ne vous donnera pas seulement une meilleure compréhension de ce qu’il faut faire, mais pourquoi vous devriez le faire.

Le jeu que vous avez essayé de rejoindre a déjà commencé. Vérifiez auprès de l’hôte si vous pouvez rejoindre le prochain tour.

Explicite! Vous ne pouvez pas rejoindre un serveur au milieu d’un tour. Donnez-lui quelques minutes pour qu’il revienne dans le hall, puis essayez de le rejoindre à nouveau.

Vous vous êtes déconnecté du serveur. Le paquet fiable 1 (taille = #) n’a pas été acquitté après # ms

Il s’agit probablement d’un problème avec le serveur. Cela signifie qu’il a essayé d’envoyer des données, mais les données n’ont pas été lues par le serveur à temps. Une fois que cela se produit, cela suppose que vous n’obtiendrez aucune donnée et vous donnera un coup de pied. Cela peut être dû à l’hôte que vous avez sélectionné ou le serveur peut simplement être soumis à une charge importante. Essayez de changer d’hôte de serveur (cliquez sur l’icône Globe) ou attendez un peu et réessayez.

Le jeu que vous avez essayé de rejoindre est complet. Vérifiez auprès de l’hôte si vous pouvez rejoindre le prochain tour.

Ce code d’erreur a sa propre suggestion sur ce que vous devez faire si vous le rencontrez. Il y a un nombre maximum de personnes qui peuvent être dans une pièce (définie par l’hôte du jeu), et une fois qu’elle aura atteint sa capacité, toute autre personne qui essaiera de se joindre verra ce code d’erreur. Si vous pouvez parler à l’hôte, demandez-lui d’augmenter la capacité de la salle, ou attendez simplement un peu et rejoignez pour essayer de prendre les places qui s’ouvrent.

Vous vous êtes déconnecté du serveur. Impossible d’envoyer les données car une exception SocketException s’est produite: le réseau est inaccessible

C’est souvent un problème pour les joueurs sur la version mobile du jeu. Cela arrivait le plus souvent aux utilisateurs de Sprint, mais cela peut arriver à n’importe quel réseau si votre téléphone n’est pas actuellement connecté. L’utilisation d’une connexion de données différente résoudra probablement le problème, comme le passage au Wi-Fi sur votre appareil mobile.

L’entremetteur parmi nous est complet. S’il vous plait, réessayez dans quelques minutes!

Ce n’est pas un problème que vous pouvez résoudre vous-même, car c’est quelque chose qui se produit sur les serveurs. Vous avez essayé de rejoindre le Among Us les serveurs avaient trop de joueurs essayant de se joindre à la fois. Comme l’indique le code d’erreur, réessayez dans quelques minutes.

Vous vous êtes déconnecté du serveur. Envoyé # pings auxquels la télécommande n’a pas répondu

L’obtention de ce code d’erreur peut indiquer un problème avec les serveurs ou de votre côté. Si vous perdez la connexion ou si l’hôte perd la connexion avec vous, il essaiera d’envoyer pings (bits de données) pour le serveur à voir. Si aucun de ces pings n’est vu par le serveur, il vous kickera et vous montrera ce code d’erreur. Pour résoudre ce problème, revérifiez pour vous assurer que votre connexion Internet est stable et ne laisse pas tomber les données. Si vous êtes absolument certain que cela fonctionne correctement, cela ne peut être corrigé que du côté du serveur.

Déconnecté de force car: ReliablePacketWithoutResponse

Il s’agit d’un problème similaire à de nombreux autres codes d’erreur. Cela signifie simplement que des données ont été envoyées et que rien n’a été renvoyé. De plus, comme pour ces problèmes, la meilleure chose à faire est de réessayer. Si vous obtenez la même erreur plusieurs fois de suite, votre connexion Internet est probablement le problème.

Comme vous pouvez le voir, de nombreux codes d’erreur signifient que vous devez simplement réessayer. La moitié d’entre eux suggèrent une sorte de perte de données et vous vous demandez peut-être: Pourquoi y a-t-il différents codes d’erreur pour cela? La cause de chaque code d’erreur dépend de la type de données qui se perdent et pourquoi. Les connexions multijoueurs sont bidirectionnelles, donc un bon signal doit être envoyé et reçu des deux côtés tout au long du match. Si ce signal est interrompu, vous serez expulsé ou ne pourrez pas vous connecter.

Bonne chance et bon travail pour résoudre le problème! Maintenant va trouver cet imposteur!

