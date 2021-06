Les orques ont «attaqué» la mère et le veau à bosse. Maintenant, le veau a disparu.

Des observateurs de baleines en Colombie-Britannique ont récemment entrevu une rencontre rare impliquant un groupe d’orques attaquant apparemment une mère à bosse et son petit dans la mer des Salish.

Dans des séquences vidéo capturées par un marin local le 29 mai au large de Nanaimo sur l’île de Vancouver, les orques, également connues sous le nom de orques , a claqué à plusieurs reprises contre l’eau près du à bosse paire, selon CHEK News .

Des témoins ont décrit la rencontre de 30 minutes comme une attaque agressive de 13 orques qui auraient pu viser le bébé à bosse. Dans les images, on peut entendre un spectateur dire: « Je pense qu’ils ont tué le veau. » Cependant, rien ne prouve que le veau ait été tué, bien qu’il n’ait pas refait surface après l’attaque et qu’il n’ait pas été revu depuis, selon Observation des baleines de l’île de Vancouver (VIWW) , une entreprise d’observation des baleines impliquée dans la recherche ultérieure de ces baleines à bosse en particulier.

En rapport: 13 choses bizarres échouées sur les plages

« J’espère que nous verrons le veau vivant et en bonne santé », a déclaré Rodrigo Menezes, océanographe à VIWW, à CHEK News. « Mais pour l’instant, [there is] beaucoup de spéculations à ce sujet. »

Les experts en cétacés ne savent pas non plus si cette rencontre rare était vraiment une bataille mortelle ou simplement une éclaboussure fortuite parmi les cétacés.

Orques de passage

La rencontre peut être considérée comme rare, mais les orques sont connues pour leur comportement parfois agressif envers les autres mammifères marins. En février, par exemple, un groupe d’orques au large des côtes australiennes s’est ligué et a tenté de noyer une jeune baleine à bosse qui a réussi à s’échapper, 45Secondes.fr rapporté à l’époque . En mars, une baleine bleue n’a pas eu cette chance, lorsque 70 épaulards ont chassé et tué le mammifère au large des côtes australiennes au cours d’une bataille de plusieurs heures, 45Secondes.fr a également signalé .

La rencontre récente avec les baleines à bosse comprenait des orques dites transitoires – celles qui ne restent pas dans la même zone que les orques résidents – de trois groupes, les T100, T123 et T46B, qui vont du sud-est de l’Alaska au centre de la Californie, Mark Malleson, un biologiste marin du Center for Whale Research à Washington, a déclaré à 45Secondes.fr.

Contrairement aux orques résidentes, qui se nourrissent principalement de saumon, les orques de passage sont connues pour cibler d’autres mammifères marins et certains oiseaux de mer, a déclaré Malleson.

Bien que les orques de passage et les orques résidentes soient considérées comme la même espèce, leur répartition géographique et leurs régimes alimentaires différents signifient qu’elles se mélangent rarement et sont classées en écotypes ou sous-espèces distincts, selon le Centre de recherche sur les baleines .

Une rencontre rare

Le nombre de baleines à bosse est en augmentation dans la mer des Salish, n’étant revenu que récemment dans la région après que la chasse commerciale à la baleine à la fin du XIXe et au début du XXe siècle les ait chassés, a déclaré Malleson. Il y a également eu une augmentation du nombre d’orques de passage visitant la région au cours des dernières décennies, a déclaré Malleson. Ces augmentations de population signifient qu’il y a « beaucoup plus d’interactions entre les baleines à bosse et les épaulards » que par le passé, a-t-il ajouté.

Toute rencontre entre les deux espèces est également plus susceptible d’être documentée maintenant, car il y a « beaucoup plus d’yeux sur l’eau » grâce à des sociétés d’observation des baleines comme VIWW, a déclaré Malleson.

Cependant, malgré l’augmentation des rencontres, les interactions fatales entre les orques et les baleines à bosse sont presque inconnues dans la région.

« J’ai vu plusieurs interactions entre les baleines à bosse et les épaulards au cours des dix ou deux dernières années », a déclaré Malleson. « Mais pas encore une attaque fatale. »

(Crédit image : Rebeka Pirker/Vancouver Island Whale Watch)

Actualités Fluke

Les orques ont-ils tué ce veau à bosse ? C’est certainement possible, a déclaré Malleson.

« S’il y a suffisamment d’épaulards pour séparer la mère du petit et qu’ils sont déterminés, ce serait certainement possible », a-t-il déclaré. « Mais je ne suis pas convaincu que ce soit le cas au large de Nanaimo. »

Malleson a ajouté : « Beaucoup de gens font de fausses interprétations de ce qu’ils voient lorsque les épaulards harcèlent les grandes baleines. » Si la vie du veau avait vraiment été en danger, la mère aurait fait beaucoup plus d’efforts pour dissuader les orques, a déclaré à CHEK News Andrew Trites, chercheur en mammifères marins à l’Université de la Colombie-Britannique. « Peut-être qu’ils [the orcas] ne faisaient que tester les eaux et y voyaient une opportunité. »

Bien que les épaulards frappent leur corps à la surface de l’eau pour étourdir leurs proies, dans ce cas, les orques ont peut-être simplement joué avec le veau, a déclaré Trites.

La mère et le veau n’ont pas été vus dans la région depuis la rencontre, a déclaré VIWW à 45Secondes.fr dans un e-mail. Cependant, « il n’y a pas eu non plus d’observations d’orques se nourrissant d’une carcasse à bosse par la suite, ce qui aurait été probable dans le cas où ils auraient attaqué et tué le veau ».

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.