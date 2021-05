Un nettoyage parfait en seulement 10 secondes: c’est ainsi que la technologie poursuit le nirvana dentaire

Les processus d’innovation évoluent très rapidement lorsqu’une nouvelle solution, produit ou service est lancé. Mais, une fois atteint un état d’évolution prétendument «parfait», l’innovation cède la place à l’amélioration incrémentale des solutions sans introduire des changements radicaux dans la façon dont vous abordez un problème ou un besoin.

C’est ce qui se passe avec les brosses à dents, qui sont avec nous depuis 3000 avant JC, lorsque les Egyptiens ont commencé à utiliser des branches avec des pointes usées pour nettoyer les dents. Ce geste a été maintenu à ce jour, fondamentalement, sans altération dans l’approche du nettoyage dentaire.

Il y a eu une évolution, bien sûr, comme l’introduction des poils de brosse, qui a eu lieu en Chine vers 1498, atteignant l’Europe en 1600 et remplaçant les poils de sanglier par des poils de cheval ou de blaireau. Autre nouveauté: l’arrivée du nylon dans les années 1930, qui a mis fin aux problèmes liés à la utilisation de soies d’origine animale, insalubres dans la partie bactériologique, par exemple, ou avec une raideur difficile à réguler (ou ils étaient trop rigides ou trop mous).

Le même brossage avec des pinceaux différents

Des cure-dents ont également été utilisés alors que les brosses étaient le patrimoine des classes les plus riches, car elles contiennent des matériaux tels que l’ivoire (pour le manche) ou la crinière animale apportés d’autres pays. Dans l’ensemble, la procédure de nettoyage est restée fondamentalement la même: parcourir tous les endroits de la cavité buccale de manière séquentielle et ordonnée pour éliminer les débris alimentaires et désinfecter les gencives et la bouche en général.

Fondamentalement, les brosses à dents ont gardé le même aspect pendant des siècles.

Le nylon, dans les années 30 du 20e siècle, a entraîné la démocratisation du brossage et a cédé la place au développement des brosses électriques dans les années 50. Ces dernières ont évolué vers des technologies comme celle des batteries ou celle des modes de rotation des brosses. , maximiser l’élimination de la plaque dentaire et minimiser l’érosion dans les zones les plus délicatescomme les gencives ou les accolades. De même, ils ont été adoptés de manière généralisée par des secteurs de plus en plus larges de la population.

Avec tout, restent des pinceaux essentiellement séquentiels dans lequel vous devez passer pièce par pièce et zone par zone de la cavité buccale pour terminer le nettoyage. Et ce sont des pinceaux soumis à «l’arbitraire» de la «chorégraphie» de brossage de chaque utilisateur, qui nécessite une attention rigoureuse et méthodique pour atteindre tous les points sensibles à l’accumulation des restes alimentaires de chaque personne spécifique.



Les méthodes de nettoyage traditionnelles doivent suivre une chorégraphie minutieuse et certains moments (source: dentagram).

Le système de nettoyage séquentiel le plus recommandé est la méthode Bass, qui spécifie comment utiliser la brosse pour chaque dent ou groupe de dents et comment la déplacer de manière optimale, avec un temps de brossage recommandé d’environ deux minutes.

Cependant, par manque de temps ou simplement par paresse, le plus courant est que le temps de brossage dure moins d’une minute, en négligeant la manière d’exécuter les mouvements. Ceci est courant chez les adultes, mais encore plus dans le cas des enfants, qui n’ont pas cette routine si bien établie.

Y-Brush: du brossage séquentiel au brossage instantané

Y-Brush est une marque française de solutions de brossage, avec une portée internationale, qui a réussi à innover dans un domaine comme l’hygiène bucco-dentaire. Et il l’a fait après des siècles de nettoyage articulé autour d’une même procédure séquentielle: dent par dent et zone par zone. Même l’introduction de la brosse à dents électrique n’a pas changé cette routine d’hygiène.





Y-Brush tire parti des progrès du brossage électrique, bien qu’appliqué à une nouvelle conception du nettoyage simultané grâce à l’utilisation d’une brosse en forme de «Y». Cela s’adapte anatomiquement aux dents de l’utilisateur, automatisant le processus de brossage des dents et des gencives à partir de 35 000 filaments de nylon, et dispose de trois modes de vibration différents.

Voici comment le miracle a fonctionné: ça passe de deux minutes de brossage à dix secondes, cinq pour la partie supérieure de la bouche et cinq autres pour la partie inférieure, dans le mode de vibration le plus intense. Bien entendu, le nettoyage se fait correctement et le résultat est très satisfaisant. Le Y-Brush a été conçu selon la méthode de brossage Bass, en orientant les filaments à l’angle optimal et en les choisissant avec la bonne consistance.

De la R&D au produit final

À l’origine du Y-Brush se trouve la détection d’une faiblesse dans les systèmes de brossage traditionnels: le faire correctement était très difficile, annulant les avantages potentiels des brosses électriques. Depuis plus de quatre ans, la technologie Y-Brush a évolué pour devenir un produit final efficace. Il a fait l’objet d’un processus de validation impliquant des dentistes, de multiples études cliniques ont été étudiées et le Rétroaction des utilisateurs.





Y-Brush utilise des vibrations soniques pour le nettoyage avec trois modes (doux, standard et intense) et est complété par des accessoires tels que le distributeur de dentifrice pour éviter le gaspillage inutile de dentifrice. La brosse en forme de «Y» est super flexible et existe en deux tailles différentes: une pour les enfants et une pour les adultes. L’efficacité de cette méthode de nettoyage a également été démontrée à la fois dans des expériences en laboratoire et dans des études avec de vrais utilisateurs..

D’autres facteurs intéressants de cette nouvelle proposition sont son une batterie capable de durer jusqu’à trois mois sans charge, et son transport facile. Comme d’habitude avec les propositions électriques, à cette occasion, la même poignée peut également être utilisée pour plusieurs brosses, ce qui permettra de gagner de la place lors de voyages en famille.

Un brossage plus facile fait la différence entre faire le bon ou le mauvais

Au final, faciliter le brossage à la fois dans le temps et dans sa bonne pratique automatisée permet à la santé bucco-dentaire de ne pas en souffrir et ne menace pas la santé générale. Il est peu utile de brosser si c’est mal fait.

Il n’est pas rare que nous nous fassions confiance en pensant que nous maintenons une bonne hygiène tout en la négligeant de fait en le faisant mal, soit pour moins de temps que recommandé, soit sans atteindre les zones où une carie ou une infection pourrait se développer.





Il existe une relation étroite entre une mauvaise hygiène bucco-dentaire maintenue au fil du temps et les maladies cardiovasculaires, voire le diabète. Les mauvaises gencives sont le point d’entrée des bactéries nocives dans la circulation sanguine. Au lieu de cela, un pinceau comme celui que nous obtenons avec Y-Brush minimise les erreurs de nettoyage en éliminant le besoin d’effectuer manuellement de nombreux mouvements impliqué dans des méthodes telles que Bass.

