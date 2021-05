Assassin’s Creed Valhalla: Artifacts of Ui Neill – Toutes les localités pour la récompense

ubisoft Assassin’s Creed : Valhalla (Xbox Series X/Xbox One) -

Caractéristiques : ÉCRIVEZ VOTRE SAGA VIKINGS - Grâce aux mécanismes RPG avancés, vous pouvez déterminer vous-même la croissance de votre personnage et ainsi influencer le monde qui vous entoure. Chacun de vos choix vous nouez des alliances politiques et élaborez des stratégies de combat et des dialogues et améliorez votre l’équipement. Ce faisant, vous vous forgez votre propre voie vers la gloire. UN SYSTÈME DE COMBAT VISCÉRAL – Utilisez simultanément deux armes telles que des haches, épées et même boucliers afin de revivre le style de combat sans pitié des guerriers vikings. Affrontez brutalement vos ennemis de face, abattez-les de loin ou assassinez discrètement vos cibles à la Lame secrète. Relevez le défi que représente la collection d'adversaires la plus variée de l'histoire d'Assassin's Creed. UN MONDE OUVERT SITUÉ DANS LES ÂGES OBSCURS DU MOYEN ÂGE – Quittez les éprouvants et mystérieux rivages de la Norvège pour rejoindre les royaumes splendides mais cruels