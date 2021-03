La différence qu’auront Game of Thrones et sa préquelle House of the Dragon

‘Maison du Dragon’ est l’une des sorties de HBO en 2022 le plus attendu par les fans, car il s’agira d’une série préquelle de ‘Jeu des trônes’, succès du programme au cours de la dernière décennie. Peu à peu des détails sur sa production sont connus, comme les acteurs et les personnages qui seront ajoutés, mais l’un d’entre eux anticipait un changement qui avait été demandé précédemment.

Selon les paroles de Olivia Cooke, qui jouera la fille de la Main du roi, Alicent Hightower, dans une interview avec Le télégraphe: « Il n’aura pas le genre de violence contre les femmes qui est devenu la caractéristique la plus emblématique et la plus controversée des premières saisons de Game of Thrones. ». Quelque chose à laquelle Nikolaj Coster-Waldau a fait référence il y a quelques mois, tout comme Iwan Rheon (Ramsay Bolton).

La jeune actrice a ajouté: « Je ne me sentirais pas à l’aise Je me sens partie de tout ce qui a de la violence envers les femmes sans raison, simplement parce qu’elles veulent que ce soit accrocheur d’une manière qui puisse attirer les téléspectateurs. J’ai eu la chance de lire le script avant et il a changé beaucoup par rapport aux premières saisons de Game of Thrones. Ils seraient fous s’ils en incluaient plus aujourd’hui. « .

De nombreux fans se sont demandé la raison pour laquelle les scènes de violence et de viol étaient incluses dans le programme, car elles sont quelque chose qui dans les romans écrits par George RR Martin Ils ne peuvent pas être trouvés. Plus d’une fois l’auteur a déclaré que Khal Drogo avait violé Daenerys Targaryen dans l’épisode pilote et selon lui, il pourrait tout gâcher.

À l’époque, les showrunners justifiaient ce type de scène en disant que ce qui fonctionnait dans le livre n’a pas pu être capturé à l’écran car ils n’avaient pas beaucoup de temps pour accéder à l’esprit du personnage, mais ils ont précisé que les acteurs ne se sentaient pas bien non plus. De nombreux fans espèrent que ce que vous dites Cooke est vrai et l’histoire attendue peut être développée sans compter sur des actions violentes.