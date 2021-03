Un milliardaire invite les candidats à occuper huit sièges gratuits sur le vol SpaceX autour de la Lune

03 mars 2021 13:11:08 IST

C’est le genre de chance qui se présente une seule fois dans une lune bleue: un milliardaire japonais lance une expédition lunaire privée à huit personnes du monde entier. Yusaku Maezawa, un magnat de la mode en ligne, a été annoncé en 2018 comme le premier homme à réserver une place à bord du vaisseau spatial lunaire développé par SpaceX. Maezawa, qui a payé une somme non divulguée pour le voyage qui devait être lancé au plus tôt en 2023, avait initialement déclaré qu’il prévoyait d’inviter six à huit artistes à le rejoindre lors du voyage autour de la Lune. Mais mercredi, dans une vidéo publiée sur son Twitter compte, il a révélé un processus de candidature plus large.

« Je vous invite à vous joindre à moi pour cette mission. Huit d’entre vous du monde entier », a-t-il déclaré. « J’ai acheté tous les sièges, donc ce sera une course privée », a-t-il ajouté.

Maezawa, 45 ans, a déclaré que son plan initial d’invitation d’artistes avait « évolué » parce qu’il en est venu à croire que « chaque personne qui fait quelque chose de créatif peut être appelée un artiste ».

L’entrepreneur japonais a déclaré que les candidats ne devraient remplir que deux critères: être prêt à «repousser les limites» de manière créative et être disposé à aider les autres membres de l’équipe à faire de même.

En tout, il a déclaré qu’environ 10 à 12 personnes seraient à bord du vaisseau spatial, qui devrait faire le tour de la Lune avant de revenir sur Terre.

Le calendrier de candidature pour les places pendant le voyage exige que les voyageurs de l’espace potentiels se pré-inscrivent avant le 14 mars, la sélection initiale étant effectuée avant le 21 mars.

Aucune date limite n’est donnée pour les prochaines étapes – une «mission» et un entretien en ligne – mais les entretiens finaux et les examens médicaux sont actuellement prévus pour fin mai 2021, selon le site Web de Maezawa.

Musk « très confiant »

Maezawa et sa bande d’astronautes deviendront les premiers voyageurs lunaires depuis la dernière mission américaine Apollo en 1972 – si SpaceX peut réussir le voyage.

Le mois dernier, un prototype de son Starship s’est écrasé dans une boule de feu alors qu’il tentait d’atterrir debout après un vol d’essai, le deuxième accident du genre, après que le dernier prototype du Starship eut connu un sort similaire en décembre.

Mais la société espère que le système de fusée réutilisable de 120 mètres (394 pieds) transportera un jour l’équipage et le fret vers la Lune, Mars et au-delà.

« Je suis très confiant que nous aurons atteint l’orbite plusieurs fois avec Starship avant 2023 et qu’il sera suffisamment sûr pour le transport humain d’ici 2023. Cela semble très prometteur », a déclaré le fondateur de SpaceX, Elon Musk, dans la vidéo de Maezawa publiée mercredi.

La mission sera le premier vol spatial privé au-delà de l’orbite terrestre, a déclaré Musk.

Parce qu’il n’atterrira pas sur la Lune, mais fera une boucle derrière elle, « nous nous attendons à ce que les gens iront plus loin qu’aucun humain n’a jamais quitté la planète Terre », a-t-il ajouté.

Maezawa, connu pour ses commentaires excentriques et son style de vie extravagant, y compris un penchant pour l’art coûteux, a été évalué l’année dernière à environ 1,9 milliard de dollars, ce qui en fait l’une des personnes les plus riches du Japon.

Il a fait fortune en tant que fondateur de la boutique de mode en ligne Zozo, qu’il a vendue à Yahoo! Le Japon en 2019.

Maezawa a déjà fait la une des journaux avec une annonce en ligne pour qu’une petite amie le rejoigne sur son vol SpaceX – pour annuler brusquement la chasse, bien qu’elle ait attiré près de 30000 candidats.

L’agence spatiale américaine NASA a l’intention d’atterrir des astronautes sur la Lune, y compris la première femme, en 2024.

L’un des objectifs de son voyage Artémis III est de ramener un total de 85 kilogrammes (187 livres) d’échantillons lunaires – plus que la moyenne de 64 kilogrammes rapportés par les missions Apollo entre 1969 et 1972.

