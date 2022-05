Tom Cruise « s’est rallié dur » pour que Val Kilmer revienne pour Top Gun 2

Dans l’original de 1986, Cruise’s Maverick et Kilmer’s Iceman sont de féroces rivaux. À la fin, après 110 minutes de tension homoérotique, de morsures de dents, de volley-ball huilé et de combats de chiens, ils deviennent les ailiers l’un de l’autre.

Il a déclaré: « Dans le premier, je me suis vraiment mobilisé pour qu’il soit dans le film, car c’est un acteur tellement formidable, et [I wanted] pour lui faire jouer ce personnage. Vous voyez cette scène et c’est très spécial. C’est juste très spécial. Il est beau. »

« Nous connaissions Val depuis le début quand il était un très jeune acteur. Et de le voir encore aujourd’hui et de voir qu’il travaille toujours sur le jeu et qu’il a ce grand esprit, un tournage si utile et tout simplement formidable.