Connaître la date de lancement, les caractéristiques, le prix et toutes les mises à jour de la nouvelle camionnette Tata Safari 4 × 4 !!!

Tata Motors a dévoilé son SUV 2021 le plus populaire de la nouvelle voiture Tata Safari le 26 janvier. Sa société de réservation a démarré le 4 février. Ce que vous pouvez réserver pour un montant symbolique de 30 000 INR uniquement. Dans le même temps, Tata Motors Company va annoncer ses prix aujourd’hui et sa livraison débutera dans tout le pays à partir du 22 février. Dans une telle situation, on a appris que le Nouveau Tata Safari 2021 allait également être lancé par Tata Motors Company dans les variantes du Pick-Up Truck 4 × 4. Laissez-nous vous dire qu’au cours des derniers jours, l’engouement pour les camionnettes a augmenté dans le pays, dans une telle situation, le nouveau pick-up Tata Safari Car 4 × 4 2021 peut accroître la concurrence sur le marché.

Safari a été lancé pour la première fois en 1998 – Tata Motors Company a lancé la première voiture SUV Tata Safari dans le pays en 1998. Auparavant, il n’y avait pas de voitures dans le segment des SUV dans le pays. Après le succès de Tata Safari, d’autres constructeurs automobiles ont commencé à lancer leurs voitures dans le segment des SUV.

Caractéristiques du nouveau pick-up Tata Safari 4 × 4– Tata Motors Company a remplacé le siège de troisième rangée du nouveau Tata Safari par un plateau de rangement. Sur lequel vous pouvez garder beaucoup de bagages. Parallèlement à cela, dans Tata Safari Car Pick-Up Truck, vous obtiendrez 4 sièges pour les passagers, y compris le conducteur. En même temps, si vous parlez de ses autres caractéristiques, vous obtiendrez une rampe de toit noire dans la camionnette, qui a une poignée de maintien. Parallèlement à cela, les pare-chocs avant, les pneus et le hayon de la camionnette ont été développés comme un Ford Ranger Raptor.

Nouveau moteur de camionnette Tata Safari 4 × 4 – Tata Motors a donné un moteur diesel turbocompressé de 2,0 litres. Ce qui génère la puissance de 170ps et un couple de pointe de 350 Nm. En même temps, vous obtiendrez des options de transmission manuelle et automatique. Dans le même temps, Tata Motors va commencer la livraison du nouveau Safari le 22 février et son prix sera annoncé le 21 février. Dans une telle situation, on estime que le prix d’un nouveau coffre safari et pick-up peut être compris entre 15 et 22 lakh roupies.

