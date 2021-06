Un membre du personnel de Hillsong accuse le pasteur déchu Carl Lentz d’abus sexuels et d’intimidation

Une employée de Hillsong qui a déclaré avoir passé des années à travailler comme nounou pour le pasteur principal déchu Carl Lentz et sa famille l’a accusé d’abus sexuels, de manipulation et d’intimidation.

Leona Kimes, qui est maintenant pasteur à Hillsong Boston, a détaillé les allégations lundi dans un article sur Medium intitulé « Writing My Voice Back ». Kimes n’a pas nommé son agresseur dans le message, mais a confirmé à Religion News Service (RNS) qu’elle écrivait à propos de Lentz.

En novembre, Lentz a été renvoyé de l’église en partie à cause d’« échecs moraux ». Son représentant légal a nié les affirmations de Kimes, affirmant dans une déclaration envoyée à NBC News que Lentz et sa femme « nient avec véhémence les allégations et, en plus de cela, ont des preuves irréfutables que les événements ne se sont pas produits tels qu’ils sont décrits ».

Hillsong NYC Pasteur Carl Lentz photographié dans les coulisses de la conférence Hillsong à Allphones Arena à Sydney, Nouvelle-Galles du Sud. Toby Zerna / Newspix via Getty Images

Kimes a déclaré que l’abus s’était produit alors qu’elle travaillait comme nounou pour les pasteurs principaux. Elle a dit qu’elle et son mari, Josh, ont quitté l’Australie il y a environ une décennie pour aider à construire Hillsong NYC et qu’elle a travaillé pour la famille Lentz en tant que nounou pendant sept ans.

Elle a écrit qu’au cours des sept années où elle était nounou, elle a été « soumise à la manipulation, au contrôle, à l’intimidation, à l’abus de pouvoir et aux abus sexuels ».

« N’ayant dit à presque personne avant cela, je suis maintenant en mesure de partager ce que j’ai vécu chez eux à la suite d’une thérapie intense », a-t-elle écrit.

Kimes a déclaré que peu de temps après avoir commencé à travailler pour la famille, « les frontières entre le personnel et le professionnel se sont estompées » et « un lien et un attachement malsains se sont formés ».

« J’avais l’impression qu’ils avaient besoin de moi pour prendre soin de leur famille afin qu’ils puissent se concentrer sur leur dure vie de pasteur principal, et j’étais déterminée à ne pas les laisser tomber », a-t-elle déclaré.

« L’abus de pouvoir a commencé petit. Les heures augmentaient au-delà de l’imaginable. Souvent, je travaillais de 7 h 00 à 23 h 00. Les horaires ont été changés à la dernière minute sans même tenter de confirmer ma disponibilité. a écrit. « Ils se moquaient de moi constamment, m’appelant même Cendrillon, ce qu’ils disaient être leur façon de m’aimer. Mon mari était souvent critiqué comme sport de groupe. Les commérages étaient constants. Si je ne me joignais pas ou si je n’étais pas d’accord, je était l’intrus. L’intimidation classique. «

Elle a déclaré que l’abus sexuel avait également « commencé petit » avec son patron commentant son apparence. Kimes a décrit un incident alors qu’elle était en maillot de bain et se préparait à nager avec les enfants de son patron.

Les pasteurs Laura Lentz et Carl Lentz assistent à la première de « Hillsong – Let Hope Rise » le 13 septembre 2016 à Los Angeles, en Californie. Charley Gallay / Getty Images

« Je me souviens très bien du moment où mon pasteur a remarqué mon corps d’une manière qui m’a semblé prédatrice », a-t-elle écrit. « J’étais dehors en maillot de bain, je me préparais à nager avec les enfants. Sa femme était là. Il m’a regardé de haut en bas, faisant des commentaires sur mon corps et à quel point j’avais travaillé dur pour me mettre en forme. Son regard était si intense que je voulais dire ‘ok, assez s’il vous plaît’, mais j’ai juste couvert mon ventre avec mes bras et je me suis assis pour me sentir en sécurité couvert par la chaise. »

Après ce jour, son patron « a commencé à franchir plus de limites », a-t-elle écrit, se souvenant d’un moment où elle dit qu’il est entré dans le bain à remous avec elle et les enfants et s’est positionné de manière à ce que ses mains lui frôlent les jambes. Kimes a également décrit un moment où elle a dit qu’il avait pris sa photo sans sa permission alors qu’elle était allongée au soleil.

« Il a ensuite recadré sa femme, l’a édité avec un filtre noir et blanc et m’a envoyé un texto en me disant » sheesh girl look good « », a-t-elle écrit.

Au cours de l’été 2015, Kimes a déclaré que les abus s’étaient intensifiés.

« Bien qu’il n’ait jamais eu de relations sexuelles avec moi et ne m’ait jamais embrassé, j’ai été physiquement violée par ses attouchements sexuels non désirés et répétés de mes zones intimes », a-t-elle déclaré. « Je me suis figé. À chaque fois, je me suis figé. »

Kimes a noté que pendant cette période, son patron avait plus de succès et cela lui donnait l’impression qu' »il avait tout le pouvoir, et je n’avais pas de voix ».

À deux reprises, les pasteurs pour lesquels elle travaillait ont abordé le comportement inapproprié qu’elle subissait, mais l’ont « blâmée et réduite au silence » et lui ont fait sentir qu’elle « était le problème », a-t-elle écrit.

Kimes a dit qu’on lui avait dit que si la réputation du pasteur était ruinée, la sienne le serait aussi. Elle a déclaré qu’elle avait « tenté de s’échapper » en disant à son patron qu’elle pouvait trouver un autre travail en dehors de l’église, mais son patron lui aurait dit qu’elle ne pourrait pas trouver un emploi à New York sans un diplôme universitaire.

Elle a finalement été licenciée de ses tâches ménagères à l’été 2017, bien qu’elle ait été maintenue dans le personnel de la famille, a-t-elle déclaré.

Kimes a écrit qu’elle n’avait jamais parlé parce qu’elle avait l’impression de ne pas avoir d' »endroit sûr » pour exprimer ses inquiétudes. Elle a dit qu’elle n’avait raconté à son mari ce qui s’était passé qu’après le retrait du pasteur de Hillsong.

Kimes n’a pas immédiatement renvoyé un appel téléphonique pour commenter mercredi.

Le fondateur de Hillsong, Brian Houston, et sa femme, Bobbie, ont posté une lettre à l’église lundi en réponse au message de Kimes et ont déclaré qu’entendre parler de son expérience à la maison était « très dérangeant ».

« Nous avons respecté la vie privée de Leona et son histoire profondément personnelle. Elle a maintenant décidé de partager son expérience afin qu’elle et son mari puissent continuer à avancer en famille », ont-ils déclaré. « Ce sera un long processus et ils ont toute notre préoccupation et notre soutien pastoral. »

Ils ont dit qu’après le licenciement de Lentz, Hillsong a lancé une enquête indépendante sur la culture de ses emplacements sur la côte est.

« Les abus de toutes sortes, en toutes circonstances, sont toujours déplorables. En tant qu’église, nous nous engageons à en apprendre davantage sur la façon d’identifier un tel traumatisme et d’apporter un soutien significatif à quiconque en a fait l’expérience », ont-ils déclaré.

Ils ont également détaillé les étapes à suivre.

« Alors que nous travaillons à la reconstruction de la côte est de Hillsong, l’expérience de Leona sera au cœur de nos processus », indique la lettre. « Plus tôt cette année, nous nous sommes engagés à mettre à jour notre gamme de services d’infrastructure, y compris une formation accrue en ressources humaines et l’exigence de standardisation de nos politiques dans notre réseau d’églises et nous espérons améliorer encore la responsabilité et la communication. »

Cette histoire est apparue pour la première fois sur NBCNews.com.