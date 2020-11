Realme X7, lancement de Realme X7 Pro India taquiné; devrait faire ses débuts en Inde le mois prochain

Tendance FP11 nov.2020 17:20:42 IST

Realme X7 et Realme X7 Pro devraient bientôt être lancés en Inde. Le vice-président de Realme et PDG de Realme Inde et Europe, Madhav Sheth, a déclaré dans une lettre de Diwali: « Je suis personnellement impliqué dans la définition de nombreux produits intéressants, » y compris la série 5G Realme X7 et les produits AIoT attendus par les fans de Realme en Inde. » Il a également déclaré qu’en 2021, l’objectif était de faire de Realme la «marque de style de vie technologique la plus populaire» qui permet à tout le monde de rester intelligent et connecté.

realme n’est pas seulement une marque de smartphone, mais une partie intégrante de votre style de vie technologique maintenant. En 2021, notre objectif est de faire #vrai moi la marque Tech-Lifestyle la plus populaire qui permet à chacun de rester intelligent et connecté. Je vous souhaite un #HappyDiwali. Lisez ma lettre complète pour en savoir plus. pic.twitter.com/5gdhm8ji9l – Madhav Faster7 (@ MadhavSheth1) 9 novembre 2020

Le 30 octobre, le pronostiqueur Mukul Sharma a déclaré que Realme X7 et Realme X7 Pro ainsi que leur modèle 5G seraient lancés en décembre 2020.

Le Realme X7 Pro 5G a récemment été repéré sur le site Web du Bureau of Indian Standards (BIS).

Lancé en Chine en septembre de cette année, le Realme X7 Pro 5G est livré avec un écran AMOLED de 6,55 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et une fréquence d’échantillonnage tactile de 240 Hz.

le le smartphone a Jeu de puces Mediatek Dimensity 1000+. En ce qui concerne la caméra, l’appareil dispose d’une caméra quadruple installée à l’arrière qui comprend un objectif large de 64 MP, un ultra-large de 8 MP, une macro de 2 MP et un autre capteur de profondeur de 2 MP. Le smartphone est également livré avec un appareil photo selfie de 32 MP.

Le Realme X7 Pro 5G est disponible dans les options de couleur Xingyu Black, Gradient Color et Fantasy White. Le prix de départ du smartphone est de 2 199 CNY (environ 24 700 Rs).

Realme X7 Pro dispose d’une batterie de 4500 mAh sous le capot avec une charge rapide de 65 W. Le smartphone fonctionne sous Android 10.

