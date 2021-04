Netflix partage la bande-annonce tant attendue de ‘Sweet Tooth’

Netflix a enfin partagé les premières images et la bande-annonce officielle de la série tant attendue, ‘Sweet Tooth’.

La nouvelle série Netflix est basée sur la bande dessinée du même nom créée par Jeff Lemire, tandis que le synopsis de l’émission révèle: « Il y a dix ans, un événement cataclysmique a fait des ravages dans le monde et a provoqué l’apparition mystérieuse d’êtres hybrides: des bébés nés en partie humain et en partie animal. »

Basé sur la bande dessinée bien-aimée de DC, Sweet Tooth est un conte de fées post-apocalyptique sur un hybride cerf-garçon qui se lance dans une aventure extraordinaire. @sweettooth – produit exécutif par Susan Downey & Robert Downey Jr – premières le 4 juin pic.twitter.com/rTpDtHwYVJ – Netflix (@netflix)

29 avril 2021





Vous pourriez aussi être intéressé par: Robert Downey Jr.sera dans DC Comics avec « Sweet Tooth » sur Netflix

«Bien que l’on ne sache pas avec certitude si les hybrides sont la cause ou le résultat du virus, de nombreux humains les craignent et les chassent. Gus (Christian Convery), qui est à la fois cerf et enfant, vit en toute sécurité dans sa maison dans les bois depuis une décennie, jusqu’à ce qu’il noue une amitié inattendue avec un vagabond solitaire nommé Jepperd (Nonso Anozie)».

«Ensemble, ils se lancent dans une aventure extraordinaire à travers les ruines de États Unis à la recherche de réponses sur les origines de Gus, le passé de Jepperd et le vrai sens de la maison. Mais son histoire est remplie d’alliés et d’ennemis inattendus, tandis que Gus découvre rapidement que le monde luxuriant et dangereux en dehors de la forêt est plus complexe qu’il ne l’avait jamais imaginé. «

La série mettra en vedette Jim Mickle Oui Beth Schwartz en tant que showrunners, en plus de Robert Downey Jr., Susan Downey, Amanda Burrell Oui Jolie Moran en tant que producteurs exécutifs.

Premier aperçu de ‘Sweet Tooth’, la nouvelle série Netflix, basée sur les bandes dessinées de DC, produite par Susan Downey et Robert Downey Jr. Nous prévenons déjà que ce sera le meilleur de Netflix cette année#SweetTooth pic.twitter.com/XRxKLOACtf – Les mondes merveilleux (@Wonderworldsok)

29 avril 2021





Vous pourriez aussi être intéressé par: Marvel révèle le nombre d’épisodes de la prochaine série « Ironheart »

De son côté, le casting sera composé de Convery chrétien, Nonso Anozie, Adeel Akhtar, Aliza Vellani, Stefania LaVie Owen, Dania Ramirez, Neil Sandilands Oui James Brolin.

« Sweet Tooth » sortira sur la plate-forme Netflix le 4 juin.