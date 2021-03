Il faut deux temps de jeu: c’est la durée de l’histoire du jeu coopératif

Il faut être deux est le nouveau gameplay coopératif de Hazelight Studios, dans lequel les joueurs se glisseront dans les rôles d’un couple qui se redécouvre et redécouvre leur relation dans une aventure folle. Le plaisir et l’humour sont préprogrammés et vous offrent plusieurs heures de gameplay varié.

Mais combien ça tombe Récréation de « It Takes Two » exactement? Combien d’heures pouvez-vous remplir avec votre partenaire coopératif dans l’écran partagé local ou en mode en ligne? Comment vous le dire!

Combien d’heures faut-il jouer à deux?

Selon le directeur du jeu Josef Fares devrait une série de « It Takes Two » 14 à 15 heures de jeu et donc un temps de jeu plus de deux fois plus long que son prédécesseur de six heures Une sortie exposition. D’autres testeurs et magazines qui ont également parié sur l’aventure coopérative rapportent une durée de jeu moyenne de 10 à 14 heures. La déclaration des tarifs semble correspondre approximativement à la réalité.

Cela affecte le temps de jeu: Voulez-vous tous 21 trophées crème, il peut avoir besoin de plusieurs tentatives, ce qui prolonge le temps de jeu en conséquence. Bien sûr, la façon dont vous jouez influence également le temps de jeu et, surtout, la façon dont vous travaillez ensemble ou la rapidité avec laquelle vous obtenez la solution des énigmes et des énigmes individuelles. Il n’y a pas d’objets de collection chronophages dans le jeu de plateforme linéaire, mais il y en a beaucoup Mini-jeuxcela peut également prolonger à nouveau votre temps de jeu.

Dans le jeu de plateforme coopératif, Cody et May veillent grâce au Dr. Hakim et une pincée de magie comme marionnettes à nouveau. Dès lors, l’aventure spectaculaire commence. © EA / Hazelight Studios

D’un autre côté, si vous voulez le garder net et accorder moins d’attention à l’histoire, vous pouvez utiliser les différents Scènes coupées Sautez simplement dans le jeu, car les cinématiques prennent également un certain temps.

Le jeu créatif en coopération sortira le 26 mars 2021 pour PC, PS4 et Xbox One. Grâce à la rétrocompatibilité et à la Smart Delivery, le titre peut également être lu sur PS5 et Xbox Series X / S.