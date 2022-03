Ricky Gervais lance une attaque contre les sacs-cadeaux de 140 000 € des Oscars

Ricky Gervais a pris un coup de foudre aux sacs de cadeaux coûteux remis aux nominés aux Oscars, qui valent plus de 100 000 € (140 000 €) et comprennent des cadeaux haut de gamme tels qu’un voyage dans une retraite de bien-être, de l’huile d’olive infusée d’or et même un titre d’un Laird, Lord ou Lady de Glencoe.

Le comédien de 60 ans, qui a déjà accueilli les Golden Globes, a répondu à un tweet d’un fan qui aurait souhaité que Gervais accueille les Oscars.

Ricky Gervais. Crédit : Alamy

Il a écrit: « Je commencerais par » Bonjour. J’espère que cette émission aidera à remonter le moral des gens ordinaires qui regardent à la maison. Si vous êtes au chômage par exemple, rassurez-vous du fait que même si vous aviez un emploi, votre salaire ne serait probablement pas autant que le sac de cadeaux que tous les acteurs viennent de recevoir.

« Je suis fier d’annoncer qu’il s’agit des Oscars les plus diversifiés et les plus progressistes de tous les temps. En regardant dehors, je vois des gens de tous les horizons. Tous les groupes démographiques sous le soleil. Sauf les pauvres, évidemment. F ** k eux. «

– Ricky Gervais (@rickygervais) 27 mars 2022

Lorsqu’on lui a demandé avec quoi il finirait, Gervais a dit en plaisantant – et peut-être avec précision – : « Ma carrière. »

Les sacs cadeaux de luxe sont distribués aux nominés dans les catégories Meilleur acteur et actrice, Meilleur acteur et actrice dans un second rôle et Meilleur réalisateur, et chaque année, il semble que les organisateurs essaient de se surpasser avec le contenu.

Cette année, le sac comprend des bretzels Posh aux reflets dorés, une boîte de produits de la marque de soins de la peau Byroe, des bouteilles de vodka Trust Me en édition limitée, de l’huile d’olive extra vierge infusée de flocons d’or comestibles, du miel de Manuka et un soin de la peau d’une valeur de € 7 600 (10 000 €).

Gervais a craqué pour les sacs de cadeaux coûteux distribués aux nominés aux Oscars. Crédit : Alamy

Il y a aussi un séjour de quatre nuits pour deux dans un complexe de luxe, une retraite de bien-être de trois jours et une procédure de sculpture des bras.

Mais le point culminant de cette année a été le terrain en Ecosse. Le cadeau provient de Highland Titles et permet au récipiendaire de contribuer à la création de réserves naturelles, tout en leur attribuant également un titre de Laird, Lord ou Lady of Glencoe.