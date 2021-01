Un homme qui vit dans la forêt et mange un sauté de Roadkill espère épouser un Kardashian

Rencontrez Jake Williams. C’est l’homme qui vit un « style de vie ermite » qui mange des sauté de la route, a passé la moitié de sa vie hors réseau et dit qu’il a à cœur d’épouser un Kardashian:

Jake a emménagé dans son cottage isolé avec l’espoir qu’il se transforme finalement en une commune hippie. Maintenant, 40 ans plus tard, il est toujours là seul et sent qu’il est temps de s’installer avec quelqu’un.