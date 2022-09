Les parents utilisent régulièrement la géographie pour nommer leurs enfants

Il y a une décennie ou deux, il semblait étrange de croiser quelqu’un nommé d’après un enfant. Si vous avez entendu quelqu’un crier « Floride ! » pour trouver un enfant, il faudrait étouffer le rire. Maintenant, cependant, comme vous l’aurez remarqué, les enfants nommés d’après des lieux deviennent de plus en plus courants. Bien qu’il puisse s’écouler un certain temps avant que vous ne croisiez un enfant appelé New York, les noms basés sur la géographie sont de plus en plus courants.

Photo : Picsea/Unsplash

Pourquoi l’attribution de noms de lieu est-elle une tendance croissante chez les parents ?

Il existe plusieurs raisons. La première est que de nombreux parents ont l’impression qu’ils ne veulent pas suivre les conventions et s’en tenir à un nom «typique»; leur enfant est spécial, voyez-vous, et donc ils devraient avoir un nom spécial. Une autre raison est la tendance croissante des célébrités à cet événement. Prenez Kim Kardashian et Kanye West, qui ont appelé leur troisième fille Chicago West.

Les gens veulent être comme les riches et les célèbres, et donc ils copient leur style, leur personnalité et leurs affirmations. Maintenant, nous copions même leurs rituels et idées de dénomination. La culture des célébrités a l’habitude d’emmêler les gens dans ce genre de réflexion, et il est de plus en plus courant de nommer les enfants.

Photo : Carlos Macias/Unsplash

La raison la plus authentique de choisir cela, cependant, vient du choix des lieux importants. Tout comme les gens portaient souvent le nom de personnages bibliques célèbres ou de personnes de renommée historique, les destinations importantes étaient assez courantes. Cela pourrait signifier nommer leurs enfants d’après des villes qui ont une signification pour la famille ou sont considérées comme importantes pour leur culture, leur mode de vie, leur religion, etc.

Quels sont les noms de destination les plus courants pour les enfants ?

Les noms de nations sont un choix courant depuis longtemps ; en effet, des études montrent que jusqu’en 2020 environ, la nation d’Israël était le nom commun de la nation pour un enfant. D’autres choix populaires comprenaient des pays comme l’Inde et le Kenya. Lorsque nous nous tournons vers les noms de villes, les noms les plus courants incluent des endroits comme Preston, Derby, Chester et Florence.