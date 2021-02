eFilm, un an plus tard: comment «le Netflix gratuit des bibliothèques» est devenu un pari culturel abordable et nécessaire

Il y a maintenant un an, lorsque la pandémie qui paralyserait 2020 n’était qu’un sombre avertissement à l’horizon, eFilm était né, un service de prêt de films numériques basé sur le réseau national des bibliothèques. Son objectif était alors de revenir pour atteindre les niveaux de prêts audiovisuels (en 2018 il y en avait une dizaine de millions) du début de la dernière décennie, qui avaient frôlé le double de ce chiffre.

En quelques semaines, le verrouillage a déclenché l’utilisation de tous diffusion. Les services publics comme les musées et les bibliothèques ont redoublé d’efforts pour garder les gens compagnie chez eux., et ils ont connu une croissance de leur aspect numérique, parallèle à celle vécue par les plateformes de divertissement en streaming, jamais vue auparavant. Cependant, l’utilisation et l’esprit d’eFilm étaient plus proches des institutions de service public que des entreprises numériques.

Par exemple, l’accès nécessitait une carte de bibliothèque, bien que toutes les procédures puissent être effectuées via Internet. En principe, il ne pouvait être utilisé que dans les communautés des Asturies, des îles Canaries, de Catalogne, d’Euskadi, de Madrid, de Murcie et de Navarre, et le résultat de tous les efforts a été traduit en 20000 films disponibles gratuitement, dont beaucoup sont remarquablement récents. L’abondance de films nés d’un accord avec Filmin garantissait la qualité de presque tous.

La plate-forme a utilisé le site Web principal d’eFilm comme portail vers chacune des régions. Bien que la majeure partie du catalogue soit commune, Dans chacune des communautés autonomes, les bibliothécaires choisissent le contenu de ce qui est accessible sur chaque plateforme, par exemple en privilégiant les productions de chaque région. Le résultat, en tout cas, est écrasant.

Nous avons parlé à Celso Figueroa, PDG d’eFilm, à propos de cette première année de service. Comment il a évolué et grandi, et quelles attentes ont-ils pour 2021, même si pour commencer, ils nous disent que cet objectif de récupération des niveaux de prêts des années précédentes n’a pas été pleinement atteint. Cependant, ils peuvent se vanter «en cette année de croissance considérable: plus de cent mille nouveaux utilisateurs et près d’un demi-million de visionnements».

Selon Figueroa, la raison des limitations pour obtenir plus de prêts est due à des facteurs tels que «eFilm n’est pas disponible dans toutes les communautés autonomes et est un service pour les personnes ayant Internet. Les DVD physiques dans les bibliothèques continuent de bénéficier de nombreux prêts, et nous pensons que c’est très bien, c’est une excellente ressource pour les personnes qui n’ont pas Internet à la maison ou qui préfèrent ce soutien, pour quelque raison que ce soit. « Mais ils reconnaissent que » la consommation de diffusion il grandit chaque jour, de plus en plus de personnes s’abonnent à différentes plateformes et eFilm rapproche également le cinéma de qualité de l’utilisateur des bibliothèques publiques «

Quoi de neuf pour l’avenir d’eFilm

Pour l’instant, l’équipe se concentre sur l’amélioration du web, au point de transformer la plateforme: «nous avons continué à travailler sur notre nouvelle plateforme qui, nous l’espérons, sortira le mois prochain, et que apportera un nouveau design et une expérience utilisateur plus agréable, avec du contenu recommandé, de nouvelles voies d’accès au contenu, améliorations dans joueur… « L’objectif est à tout moment de faciliter l’accès au service au plus grand nombre: » Avec la nouvelle technologie, les petites bibliothèques pourront utiliser eFilm, avec un service de connexion universel qui facilitera et élargira l’accès » .

Ce service renouvelé a également augmenté le nombre de communautés où eFilm était disponible par rapport à il y a un an. Maintenant, il atteint le double, 14 communautés (Asturies, Cantabrie, Canaries, Catalunya, Euskadi (eLiburutegia), Madrid, Murcie, Navarre, Estrémadure, La Rioja, Baleares, Castilla y León et Castilla La Mancha) et 3 conseils municipaux (Torrelodones, Salamanque) et Vigo). La seule limitation, à part les zones que vous devez encore atteindre, est que vous devez être membre d’une bibliothèque publique.

Lorsque nous avons demandé à Figueroa un bilan pour l’année, il nous a dit que « lorsque les bibliothèques ont fermé, nous avons ressenti plus que jamais l’importance d’offrir un bon service en ligne et nous recevons beaucoup de gratitude de la part des bibliothécaires, qui pourraient continuer à servir numériquement. « Leurs perspectives pour 2021 sont » de continuer à grandir et à fournir le meilleur service avec le lancement de la nouvelle plateforme, avec une meilleure technologie et une meilleure expérience utilisateur, ce qui signifie que les utilisateurs peuvent regarder des films plus facilement et améliorer leur convivialité. «

Et comme cerise sur le gâteau, un petit plus: « début mars, nous avons lancé le service pour les bibliothèques des États-Unis qui s’appellera «The Shelf». Comme son nom l’indique, ce sera une grande étagère avec un contenu numérique diversifié allant du cinéma et du théâtre en ligne à la musique, y compris les livres audio pour enfants. « Beaucoup d’innovation pour un projet ambitieux qui était une véritable oasis culturelle pendant la pandémie. Tout indique que 2021 sera être au moins aussi productif pour eFilm.