La star de la petite sirène de Disney, Daveed Diggs, appelle Sebastian le rôle le plus difficile de sa vie

Après avoir fait l’éloge de son rôle dans la comédie musicale Hamilton, Daveed Diggs s’est retrouvé sur la voie rapide du succès à Hollywood. L’acteur est déjà en tête d’affiche de son propre spectacle Snowpiercer, et devrait également exprimer le rôle du crabe Sebastian dans Disney’s la petite sirène redémarrage en direct. Diggs a récemment parlé à Collider des préparatifs qu’il met en œuvre pour jouer le crabe parlant, qui sont plus grands que tout ce qu’il a fait pour n’importe quel autre rôle jusqu’à présent.

« Je ne suis pas d’origine caribéenne, je fais ce genre de travail et j’essaie de m’immerger. J’ai passé beaucoup de temps à Trinidad et je suis allé en Jamaïque pour faire des recherches, et j’ai fait beaucoup de travail vocal avec Chris Walker et avec le regretté Tony Hall, pour essayer d’obtenir la bonne voix. Mais plus que la voix, le problème avec un dialecte est que la voix de tout le monde est en fait très différente, donc la cohérence est vraiment plus importante que la précision. Votre discours est basé sur la culture , et c’est ce que je ne voulais pas laisser tomber. «