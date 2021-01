Le guide japonais pour prendre des résolutions et les respecter

Les résolutions du Nouvel An sont une tradition pour beaucoup d’entre nous, mais les faire durer plus de quelques semaines peut être un défi. Ce qui semble passionnant et faisable le 1er janvier peut sembler moins intéressant à mesure que l’hiver avance.

Cette année, la pandémie a rendu encore plus difficile le respect de nombreuses résolutions.

L’auteur Fumio Sasaki, 42 ans, a quelques conseils qui peuvent vous aider. L’auteur japonais, dont le nouveau livre « Hello, Habits » est sorti début janvier, partage ses meilleurs conseils pour construire et maintenir des habitudes saines – et en perdre de mauvaises.

« L’idée clé pour créer et conserver des habitudes est l’estime de soi », a déclaré Sasaki à TMRW par e-mail. « Je crois que notre volonté, le genre d’énergie qui nous permet d’agir, est née de l’estime de soi. Se sentir fier d’avoir réussi à prendre une certaine habitude se traduit par une énergie supplémentaire, ce qui vous aide à prendre encore une autre habitude. »

Le livre récemment publié de Fumio Sasaki décrit un processus en 50 étapes pour créer de nouvelles habitudes. Fumio Sasaki

Quel est le processus de Sasaki pour créer des habitudes?

Le livre de Sasaki décrit un plan pour établir de bonnes habitudes, mais soyez prévenu, le plan pourrait prendre un certain temps: la méthode de Sasaki comporte 50 étapes. Bien que cela puisse sembler excessif, il a dit que c’était un excellent moyen de vous encourager.

« Prendre une habitude, c’est s’assurer que vous êtes prêt à le faire », dit-il. « Les choses qui peuvent ne pas être particulièrement invitantes, comme faire du jogging ou se lever tôt, ne devraient pas être différentes de savourer de délicieux repas ou boissons. Cela prend du temps, cependant, et vous aurez peut-être envie d’abandonner. en utilisant tous les moyens possibles. C’est là qu’intervient le processus en 50 étapes. «

Les étapes commencent assez simplement: la première chose à faire est de «rompre les liens avec les cercles vicieux», ou d’arrêter de s’engager dans un comportement qui vous fait vous sentir stressé et conduit à des choix malsains. Une autre étape consiste à profiter des «tournants», des moments majeurs comme un déménagement ou un nouvel emploi, pour établir de nouvelles routines et habitudes.

« Afin de prendre une habitude, essayez de le faire tous les jours et fixez-vous de petits objectifs en cours de route », a déclaré Sasaki. « Par exemple, la course à pied: peu de gens hésiteront à continuer à bouger les pieds une fois qu’ils auront commencé à courir. Le plus difficile est de décider de courir aujourd’hui ou non. Donc, l’objectif est de mettre vos chaussures de jogging et simplement Allez dehors. Dites-vous que si vous n’êtes vraiment pas sûr de faire ça, vous pouvez rentrer chez vous. D’après mon expérience, si je suis arrivé aussi loin, j’ai toujours réussi à aller jusqu’au bout. «

en relation

Quand il s’agit de développer de nouvelles habitudes, Sasaki a déclaré que la première était toujours la plus difficile à garder, mais une fois que vous en aurez établi une, il sera probablement plus facile d’en prendre une seconde.

« J’ai encore du mal à garder mes habitudes si je ne me lève pas tôt », a-t-il déclaré. « Le sentiment de confiance que j’ai réussi à me lever tôt aide vraiment à mettre en mouvement le cycle de la positivité. Si vous avez l’expérience de prendre une bonne habitude, le reste devrait être relativement facile. »

Sasaki a déclaré que certains des conseils concernaient le développement de comportements, comme se lever au lever du soleil et se reposer au coucher du soleil ou faire de l’exercice, que les générations précédentes avaient automatiquement assumé.

«Mes habitudes, que j’ai acquises après de nombreuses luttes, sont ce que nos ancêtres ont naturellement fait au fil des ans», a-t-il expliqué. « Pour nos ancêtres, ces bonnes habitudes faisaient simplement partie de leur vie, mais dans le monde technologique d’aujourd’hui, nous devons essayer d’être créatifs pour acquérir de telles habitudes. Pourtant, je pense que ces habitudes qui sont naturelles à l’homo sapiens nous sont communes. malgré nos différences culturelles. «

Et pour se débarrasser d’une mauvaise habitude?

Prendre une bonne habitude nécessite 50 étapes, et Sasaki a déclaré que les mauvaises habitudes «partagent le même principe».

«Les gens ont tendance à répéter des actions qui sont agréables et gratifiantes, et cela s’applique à la fois aux bonnes et aux mauvaises habitudes», a-t-il déclaré. « Cela signifie que si vous souhaitez vous débarrasser d’une habitude indésirable, vous devriez essayer 50 étapes nécessaires pour en faire une bonne dans le sens inverse. »

Sasaki a déclaré que le processus en 50 étapes peut être utilisé pour prendre de bonnes habitudes et annuler les mauvaises. Fumio Sasaki

Sasaki pense également que se débarrasser d’une mauvaise habitude peut faciliter le développement d’une bonne habitude, soulignant que les huit premières étapes de son plan tournent autour de couper les liens avec de mauvaises habitudes ou comportements.

«Les mauvaises habitudes empêchent souvent d’en faire de bonnes», dit-il. « Rester debout tard pour jouer à des jeux ou regarder des extraits de films, par exemple, ou boire de l’alcool, vous rendra plus difficile de vous lever tôt. C’est pourquoi je recommande d’abord de vous débarrasser des mauvaises habitudes. »

Comment prendre de bonnes habitudes pendant la pandémie?

De nombreuses personnes ont déclaré avoir mangé moins bien qu’elles ne le faisaient habituellement, faire moins d’exercice et boire plus pendant la pandémie. Bien que le livre de Sasaki ne traite pas spécifiquement de la pandémie, il espère que les conseils qu’il contient seront applicables.

en relation

«Quand j’ai commencé à travailler en tant que pigiste, j’ai perdu une grande partie de mon autodiscipline car je n’avais plus à faire la navette et personne ne m’a dit de dormir tard», a-t-il déclaré, soulignant que beaucoup de ceux qui ont soudainement commencé à la maison peut avoir subi le même processus. « Je pense que mes expériences reflètent ce que vivent de nombreuses personnes en ce moment, les lecteurs devraient donc trouver de nombreux conseils pour améliorer leur style de vie. »

Comment savez-vous que vous avez pris une habitude?

Pour atteindre le stade où votre résolution est officiellement une habitude, Sasaki recommande de pratiquer votre habitude quotidiennement au lieu de simplement le faire quelques fois par semaine.

« Je pense qu’il est beaucoup plus difficile de suivre une routine une ou deux fois par semaine que de le faire tous les jours », a-t-il déclaré. « L’habitude est, à mon avis, ce que vous faites presque sans réfléchir. Vous vous éloignez déjà de prendre l’habitude lorsque vous vous demandez si vous devriez effectuer la tâche aujourd’hui ou non. Se dire ‘je le ferai demain’ ou ‘ La semaine prochaine, je ferai tout, ‘vous rendra très difficile la formation d’une habitude. «