Un adolescent crée un compte Instagram pour aider ses amis à être honnêtes sur les réseaux sociaux par rapport à la vie réelle

Au milieu de sa deuxième année de lycée inhabituelle et fatiguée de regarder son écran d’ordinateur, Lila Meltzer, maintenant âgée de 16 ans, a eu ce qu’elle pensait être une idée « fou mais géniale » : créer un compte Instagram où elle et d’autres pourraient révéler la réalité qui se cache derrière leurs façades de médias sociaux organisées.

Lila, dont le père est le romancier acclamé Brad Meltzer, a fait ses débuts dans « Her Secret Identity » l’hiver dernier avec pour mission de « remettre en cause les hypothèses de la société pour aider les femmes à révéler leur vraie personnalité ». Les femmes et les adolescentes soumettent des photos et des déclarations sur ce que les gens pensent savoir d’elles (« Je jongle avec tout sans effort », « L’école me vient facilement ») et leurs vrais sentiments (« Je peux souvent me sentir dépassée », « J’étudie tous les soirs » ).

« Je l’ai créé parce que j’en avais besoin », a déclaré Lila. « Je peux comprendre ce que les gens ont tellement soumis, car aussi fort et aussi génial que ce projet puisse paraître, il était si difficile, même pour moi, de partager mon propre message. »

Le compte est devenu un petit havre de paix pour les femmes jeunes et moins jeunes pour enlever leurs filtres et faire savoir que l’image qu’elles montrent du monde n’est pas nécessairement toute la vérité. Parfois, ils partagent des insécurités sous-jacentes ; d’autres fois, ils mentionnent des espoirs et des aspirations dont ils n’ont jamais parlé publiquement auparavant.

Bien que bon nombre des personnes présentées soient des amis et des pairs de Lila de son lycée du sud de la Floride, elle a également présenté des soumissions de certains visages familiers, comme la dirigeante d’entreprise Sheryl Sandberg, l’hôte de MSNBC Mika Brzezinski, la sénatrice américaine Susan Collins, la romancière à succès Jodi Picoult, la légende du tennis Billie Jean King, la chanteuse Gloria Estefan et la star de télé-réalité Jazz Jennings.

Le but, a déclaré Lila, est de rappeler à tout le monde que les gens sont compliqués et que la vie est multiforme, et que personne n’est exactement ce qu’ils montrent sur leur flux Instagram. Il est possible, comme le prouve le projet « Her Secret Identity », d’être à la fois confiante et précaire, ambitieuse et anxieuse, ou une dirigeante d’entreprise prospère et mère de cinq enfants, comme Sandberg.

Bien que Lila aime inclure des messages de femmes célèbres et à succès, c’est lorsque ses amis et camarades de classe soumettent leurs propres « identités secrètes » qu’elle est la plus fière de son travail sur le projet.

« C’est incroyable quand des gens avec qui je ne suis pas très proche se soumettent. Cela m’épate vraiment, car ce sont des gens que j’ai connus toute ma vie. C’est à ce moment-là que j’ai su que cela commençait à toucher les gens. C’est devenu plus que juste un petit projet parallèle. C’est un vrai mouvement. »

En mai, Lila a organisé son premier événement en personne pour « Her Secret Identity », rencontrant d’autres femmes qui voulaient parler de « cette chose qui nous unit tous ».

« J’aime toujours que les femmes donnent du pouvoir aux femmes », a-t-elle déclaré. « J’espère vraiment que ce projet pourra d’abord donner aux gens un sentiment d’autonomisation. Il y a ce sentiment de » je suis la seule personne qui ressent ça « , et je pense que c’est quelque chose que j’ai vraiment appris et grandi en faisant cela. Clairement , je ne suis pas le seul à vivre ça.

« Honnêtement, je voulais juste que les gens sachent que nous pouvons être étranges, ordinaires, forts et anxieux à la fois », a-t-elle poursuivi. « Clark Kent est Superman et Clark Kent, et c’est un peu là qu’intervient cette idée d’identité secrète. C’est comme si cette partie de nous-mêmes était cachée, mais elle s’infiltre.

« L’objectif est de montrer qu’il n’y a pas que vous, et c’est un moyen de nous responsabiliser les uns les autres, en partageant cela. »

