Quand est sorti « Shingeki no Kyojin 4 » – Partie 4, la grande finale de l’anime Crunchyroll ?

Les fans de « Shingeki no Kyojin » (« L’Attaque des Titans » ou « L’Attaque des Titans ») sont en attendant le grand adieu de l’anime. Comme nous le savons, le programme d’auteur Hajime Isayama dira adieu aux écrans très prochainement, après 10 ans de succès mondial incontestable.

La vérité est que cette production est l’une des série manga la plus vendue de tous les tempsa reçu de nombreux prix et a surpris petits et grands avec l’histoire complexe de Eren Yeager.

Ensuite, Quand aura lieu la première finale de « L’attaque des Titans » ? Ensuite, nous vous disons ce que vous devez savoir sur le lancement de « Shingeki no Kyojin 4 » – Partie 4.

Hange Zoë est l’un des personnages de « Shingeki no Kyojin » (Photo : MAPPA)

ANNONCE OFFICIELLE DE MAPPA SUR « SHINGEKI NO KYOJIN 4 »

En janvier 2023, l’étude MAPPA a annoncé que les derniers épisodes de l’anime seraient divisés en deux tranches. En ce sens, il a été révélé que les fans de la production pourront profiter du chapitre spécial « Shingeki no Kyojin 4 » – Partie 3 depuis le vendredi 3 mars 2023.

« Notre société, dans un premier temps, avait poursuivi la production dans le but de diffuser l’intégralité de la « partie 3 » le 3 mars. Cependant, dans le processus, la quantité de travail a augmenté beaucoup plus que prévu, et après consultation avec le personnel, Nous avons décidé de le publier en deux parties : la partie 1 et la partie 2. »lit le texte publié.

L’organisation a également exprimé sa « la plus profonde gratitude à tous ceux qui attendaient cet événement » et ajoute dans sa déclaration : « Nous promettons à tous nos employés et à notre personnel que nous nous concentrerons sur la production de ‘L’attaque des Titans’ Jusqu’à la fin. On espère qu’ils nous laisseront un peu plus de temps. »

Mikasa dans une image promotionnelle pour « Shingeki no Kyojin 4 » – Partie 3 (Photo : MAPPA)

QUAND EST « SHINGEKI NO KYOJIN 4 » – PARTIE 4 ​​PREMIERE?

Compte tenu des informations officielles fournies par la prestigieuse étude, nous pouvons assurer que la quatrième partie de la saison 4 de « L’attaque des Titans » sera l’épisode qui présentera la fin tant attendue de l’anime.

Bien qu’il n’y ait pas de date de sortie officielle pour « Shingeki no Kyojin 4 » – Partie 4on sait que son lancement aura lieu ce même 2023. Pour lui, MAPPA a promis de nous tenir au courant des prochaines mises à jour du programme.

Comme d’habitude, les derniers épisodes de la série devraient être diffusés via la chaîne nhk dans Japon. D’autre part, dans Amérique latine, Espagne et États-Unis Ils sont visibles en streaming.

« L’Attaque des Titans » prendra fin en 2023 (Photo : MAPPA)

COMMENT VOIR « L’ATTAQUE DES TITANS » ?

Les épisodes complets de « Shingeki no Kyojin » sont disponibles sur les plateformes croustillant et hulu. si vous êtes dans Amérique latine ou Espagne, vous pouvez cliquer sur ce lien pour voir les saisons qui ont été publiées jusqu’à présent. Alors qu’aux États-Unis, vous pouvez le voir ici.

