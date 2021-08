La Casa del papel à définitivement perdu notre professeur Álvaro Morte la fin?

En mai dernier, Netflix a annoncé que la cinquième et dernière saison de Le vol d’argent Elle s’achèvera en deux tomes : la première date sera le 3 septembre prochain, tandis que la seconde sera le 3 décembre. Les deux volets, de cinq épisodes chacun, montreront la fin de la bande de braqueurs la plus célèbre et la plus dangereuse du monde.

Álvaro Morte dans La Casa de Papel. Photo : (Netflix)

A tel point que, pour Le vol d’argent, toute la distribution de la série se concentre déjà sur de nouveaux projets. Et l’un d’eux est Álvaro Morte qui joue Le professeur et, actuellement, est allé à la compétition, Amazon Prime Video pour être le protagoniste d’une nouvelle série intitulée Sin Límites, qui est une coproduction avec RTVE.

L’histoire dans laquelle Morte sera la vedette raconte le premier tour du monde en bateau et coïncide avec l’année du cinquième centenaire de l’expédition originale. Dans cette série, l’ancienne star de Le vol d’argent Il partagera le casting avec Rodrigo Santoro et, maintenant que son travail avec Netflix sur la série des braqueurs est terminé, il est déjà plongé dans le tournage de ce nouveau projet.

Première image d’Álvaro Morte dans sa nouvelle série.

C’est pourquoi, afin de partager avec ses followers le début de ce nouveau projet qui promet d’entrer dans l’histoire, il a publié une photographie sur son Instagram. Cependant, ce qui a surpris plus d’un, c’est le changement radical d’apparence qu’il a dû faire pour incarner ce personnage historique qu’il va mener avec ce groupe de marins.

« L’équipage d’Elcano coupe à manger » A déclaré l’acteur sur Instagram à côté d’une carte postale dans laquelle on le voit avec une longue barbe et des cheveux encore plus longs que ne l’avait son personnage caractéristique du Professeur. En blouse blanche et au visage sérieux, l’acteur est devenu viral sur les réseaux sociaux.