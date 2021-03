5 conseils indispensables pour le mode tablette Windows 10

En plus du mode bureau, Windows 10 propose également un mode tablette séparé. Il simplifie énormément le contrôle des PC avec des écrans tactiles. Nous vous montrerons les 5 conseils les plus importants pour travailler efficacement en mode tablette et comment le désactiver.

Avec Windows 10, Microsoft souhaite unir les mondes auparavant largement séparés des ordinateurs de bureau et des tablettes – entre autres avec des appareils dits convertibles ou 2 en 1. Par conséquent, le développeur propose un mode tablette distinct sur son système d’exploitation, qui active l’interface utilisateur Windows pour le Fonctionnement avec des gestes tactiles optimisé. Nous avons examiné de plus près le mode tablette de Windows 10 et vous avons expliqué comment l’utiliser au mieux.

L’écran d’accueil en mode tablette

Vous pouvez passer du mode bureau au mode tablette via le centre d’informations Windows 10. Si vous appuyez sur le bouton «Mode tablette», l’ordinateur change automatiquement la vue de l’écran d’accueil. Au lieu du bureau normal, un Vue en mosaïquecomme vous le savez peut-être déjà sous Windows 8.1. Même si cela semble étrange pour la plupart des utilisateurs de PC au début, tous les éléments Windows habituels s’y trouvent.

Le menu burger dans le coin supérieur gauche de l’écran ouvre la barre de démarrage de Windows 10. De là, vous avez accès à tous les éléments que vous y avez stockés. Un deuxième robinet sur l’icône du hamburger ferme le menu.

Naviguez dans l’aperçu de l’application

En bas à gauche de l’écran d’accueil, vous trouverez un autre menu avec un Icône de liste. Cela vous donne un aperçu de toutes les applications installées sur l’appareil. Ils sont disposés dans un tiroir d’applications trié par ordre alphabétique qui peut être parcouru de haut en bas. Si vous souhaitez passer rapidement d’une extrémité de la barre à l’autre, appuyez simplement sur n’importe quelle lettre. Un champ de saisie apparaît alors dans lequel vous sélectionnez la première lettre de l’application que vous recherchez actuellement. Le tiroir de l’application y saute alors automatiquement.

L’icône de liste ouvre un tiroir d’applications …



Image: © Microsoft / Capture d’écran: ALLUMER 2021

… Tapez sur une lettre et vous pouvez rechercher la première lettre souhaitée du logiciel installé.



Image: © Microsoft / Capture d’écran: ALLUMER 2021



Activer les icônes de tâches en mode tablette

Par défaut, les icônes de la barre d’état système de Windows 10 ne s’affichent pas en mode tablette. C’est un peu gênant car ils permettent un accès rapide à diverses applications et programmes. Heureusement, ils peuvent être effacés assez rapidement et facilement. Pour ce faire, appuyez simplement sur la barre des tâches pendant une longue période jusqu’à ce qu’un petit menu de sélection s’ouvre. Là, vous appuyez ensuite sur le bouton « Afficher les icônes de l’application« et ils apparaissent comme d’habitude dans la barre des tâches.

Les icônes de tâches peuvent également être affichées en mode tablette.

Basculer entre les applications ouvertes avec la vue des tâches

L’une des forces de Windows a toujours été la possibilité d’exécuter plusieurs programmes en même temps. Dans la vue normale du bureau, ceux-ci sont affichés sous la forme de fenêtres individuelles. Cela ne fonctionne pas en mode tablette en raison de l’affichage. Pour que vous puissiez toujours basculer rapidement entre les applications ouvertes, Microsoft a intégré la vue des tâches. Un robinet sur le boutonApplications actives« vous donne un aperçu de toutes les applications en cours d’exécution et vous permet de basculer entre elles à une vitesse fulgurante. Les applications peuvent également être fermées facilement dans cette vue. Pour quitter un programme, appuyez simplement sur le symbole » X « .

Multitâche avec Windows 10

Windows 10 permet également le multitâche. Ainsi, vous pouvez afficher deux applications sur l’écran en même temps en mode tablette. Pour ce faire, faites simplement glisser votre doigt du haut de l’écran vers le bas dans une application ouverte, puis balayez vers la gauche ou la droite. Maintenant sur la page sélectionnée dans Domaine montré. Selon que vous avez d’autres applications ouvertes, un écran vide ou un aperçu des applications ouvertes apparaîtra dans l’autre moitié de l’écran. Vous pouvez maintenant choisir une application qui doit être affichée sur cette moitié de l’affichage dans le champ. La largeur des deux fenêtres peut être décalée à l’aide de la barre noire au milieu.

Vous pouvez afficher deux applications côte à côte en mode tablette.

Désactiver le mode tablette dans Windows 10

Pour désactiver le mode tablette, procédez de la même manière que pour l’activer: Cliquez sur le centre d’informations dans le coin inférieur droit de la barre des tâches puis sur « Mode tablette« . Il sera désactivé et vous reviendrez à la vue normale du bureau.

Résumé