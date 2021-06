Indiana Jones 5 Set Photo suggère fortement à Harrison Ford de vieillir

En plus de nous donner notre vue la plus claire à ce jour de Harrison Ford de retour dans sa veste en cuir et son chapeau emblématiques, une nouvelle image de l’ensemble de Indiana Jones 5 semble confirmer que Ford sera vieilli pour les séquences actuellement tournées dans le nord-est de l’Angleterre.

La nouvelle image, qui voit l’acteur apparaître aux côtés de la co-star Toby Jones, montre Ford portant un certain nombre de points de capture de mouvement sur son visage et autour des épaules et du cou. C’est presque certainement pour l’utilisation de la technologie de vieillissement qui a été vue dans de nombreux films récents tels que L’Irlandais. La seule question que les fans se posent maintenant est : « Jusqu’où ira l’Indy vieillissant dans le film ? »

De nombreuses photos de tournage suggèrent déjà que Harrison Ford affrontera à nouveau les nazis pour la première fois depuis Indiana Jones et la dernière croisade. Avec le Royaume du crâne de cristal en déplaçant la série sur deux décennies jusqu’aux années 1950, il est peu probable que les nazis figurent dans une chronologie continue. Dans cet esprit, cela donne deux façons possibles pour les nazis de revenir.

Belle nouvelle photo de reddit de Harrison Ford en action dans le rôle d’Indiana Jones avec Toby Jones #IndianaJones5pic.twitter.com/2zpewylD0t – Mark Murphy (@thricechampion) 11 juin 2021

La raison la plus évidente serait dans un flashback. De nombreux films d’Indiana Jones se sont ouverts avec une séquence de flash-back, qui mène ensuite au « jour actuel » et à l’aventure qui les attend. Il existe une forte conviction que les scènes impliquant le train nazi qui ont été vues dans diverses images et une vidéo publiée sur le site, figureront dans une de ces scènes, avec un retour en arrière dans les années 30 lorsque Ford se bat fréquemment contre ses adversaires pour un artefact. ou un autre.

D’un autre côté, certains ont commencé à se demander s’ils pourraient être sur le point de faire vieillir Ford pour tout le film. Bien qu’il ne s’agisse certainement que d’une théorie de fans pour le moment et ajouterait énormément au budget du film, ce n’est peut-être pas une suggestion aussi farfelue qu’il n’y paraît au premier abord. Indy était à son meilleur dans ses batailles avec les nazis, qu’il recherchât l’Arche de l’Alliance ou le Saint Graal. S’ils sont capables de redonner à Ford son apparence dans ses aventures précédentes, ce serait certainement un énorme bonus de pouvoir revoir Indy à son apogée.

Si nous regardons la situation dans son ensemble, avec la technologie de vieillissement de plus en plus avancée et plus répandue dans son utilisation, comme dans Homme Gémeaux quand Will Smith a pu affronter une version plus jeune de lui-même, alors si Indy 5 a fait un film complet avec un Raiders l’ère Indiana Jones et le retirer, puis cela ouvre une multitude d’autres franchises qui pourraient remettre leurs stars vieillissantes dans l’ère d’origine où elles ont joué le rôle pour la première fois, créant de nouvelles histoires d’Indiana Jones sans les limites que le vieillissement peut apporter.

Bien sûr, nous continuons actuellement à utiliser la séquence de flashback comme raison de la capture de mouvement, mais avec très peu de connaissances sur l’intrigue du film, il n’y a rien de mal à spéculer pendant que nous attendons plus de détails.

