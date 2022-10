5 scènes supprimées des films et leur explication

Curiosités

Les films qui atteignent le grand écran passent toujours par plusieurs montages jusqu’à ce qu’ils atteignent leur version finale.

©IMDBTom Hanks dans le rôle de Forrest Gump.

Avant que les films n’atteignent le cinéma, le monteur réalise plusieurs montages qui sont présentés à la fois au réalisateur du film et aux producteurs (selon la liberté de création qui existe dans un projet). L’histoire de Hollywood nous a montré un grand nombre de longs métrages qui ont éliminé des scènes de tournage qui ont souvent vu la lumière sur des collections de VHS et de DVD avec du matériel supplémentaire, que beaucoup d’autres ont été divulguées sur Internet et, dans d’autres cas, ont simplement été révélées verbalement. Ici, nous vous disons les cinq plus frappants.

+5 scènes du cinéma qui ont été éliminées

5 – Forêt Gump

La rencontre entre Forest Gump et Jenny au milieu de la fontaine de Washington DC est aussi émouvant qu’emblématique. Cette rencontre a eu lieu juste après le personnage de Tom Hank a exprimé quelques mots sur la guerre qui n’ont jamais été entendus par les téléspectateurs en raison de problèmes de connexion au microphone. La réalité est que ledit message a été enregistré mais qu’il a finalement été connecté pour éviter la polémique du message anti-guerre.

4 – Lilo & Stitch

Dans Disney, ce film qui a eu deux décennies cette année était sur le point d’avoir une séquence très particulière. Dans un instant, il allait voir comment Lilo Il a détourné un avion commercial et s’est écrasé dans certains bâtiments. Cependant, en raison de sa proximité avec le 11 septembre 2001, l’animation a été remplacée et ce qui a été montré a été Lilo piloter un vaisseau spatial entre les montagnes.

3-Deadpool 2

Parfois les limites atteignent aussi Dead Pool. Malgré son acidité et son politiquement incorrect, il y avait une scène qui a été éliminée du film réalisé par David Leitch. Dans une scène post-générique on allait voir le personnage joué par Ryan Reynolds voyager dans le passé pour tuer le bébé Adolf Hitler. Rhett Reesescénariste de Dead Poolje parle avec RBC et noté : « Cela nous a semblé trop dur. pas pour tuer Hitlermais pour le fait d’avoir tué un bébé « .

2 – Vengeurs

La mort de Phil Coulson a été l’un des premiers qui a généré le plus d’impact parmi les fans de la Univers cinématographique Marvelà la fois pour l’inattendu et pour l’émotionnel. Loki il était chargé de le poignarder dans une séquence mémorisée qui aurait pu être très différente. L’idée originale du réalisateur Joss Whedon était de le montrer d’une manière beaucoup plus sanglante et violente, mais finalement ils sont revenus et l’ont rendu plus digeste.

1 – Retour vers le futur

Bien qu’il s’agisse de l’une des meilleures trilogies de l’histoire du cinéma, elle était sur le point d’avoir un terrible problème dans son scénario. À un moment donné, Michael J Fox j’allais parler à docteur brun et j’allais exprimer une préoccupation inhabituelle à propos du voyage dans le temps : « Et si je retournais dans le futur et que je finissais par être… gay ? »Je demandais Marty McFly dans une ligne de dialogue qui a heureusement été supprimée par Robert Zemeckis.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂