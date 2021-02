Un message caché de «  fou  » sur «  The Scream  » remontait à Munch lui-même

Écrite en minuscules lettres pâles dans le coin supérieur gauche du tableau d’Edvard Munch « Le cri », est une inscription mystérieuse qui dit: « N’aurait pu être peint que par un fou! »

Les experts ont longtemps débattu de l’identité de l’inscripteur, certains suggérant qu’un vandaliseur mécontent en est l’auteur, tandis que d’autres ont pointé du doigt le peintre norvégien lui-même. Maintenant, une nouvelle analyse révèle que la phrase mystérieuse était presque sans aucun doute inscrite dans l’écriture de Munch.

La faible inscription, écrite au crayon, est visible à l’œil nu mais n’est pas très claire. «Cela a été très difficile à interpréter», Thierry Ford, le restaurateur de peintures au Musée national de Norvège dit dans un communiqué . « Grâce à un microscope, vous pouvez voir que les lignes de crayon sont physiquement au-dessus de la peinture et ont été appliquées après la fin de la peinture. » Mais il n’était pas clair quand ni pourquoi.

Cette version de « The Scream » était l’une des quatre versions peintes par l’artiste, mais la seule avec une telle inscription, selon le New York Times .

L’inscription a été mentionnée pour la première fois par un critique d’art danois en 1904 lorsque le tableau était exposé à Copenhague, environ 11 ans après que Munch l’ait peint. Le critique pensait, à l’époque, qu’un membre du public avait écrit le message, selon le communiqué.

Pour comprendre le mystère, Mai Britt Guleng, la conservatrice du Musée national de Norvège et l’équipe ont pris des photographies infrarouges du tableau. Les scans ont fait le carbone des marques de crayon beaucoup plus claires. Les chercheurs ont comparé les inscriptions à l’écriture manuscrite de Munch dans ses journaux et lettres, et ont analysé les détails de la première exposition du tableau en Norvège.

Les photos infrarouges rendaient les petites marques de crayon beaucoup plus claires. (Crédit d’image: Borre Hostland / The National Museum)

« L’écriture est sans aucun doute celle de Munch, » Guleng dit dans une autre déclaration . « L’écriture elle-même, ainsi que les événements qui se sont produits en 1895, lorsque Munch a montré le tableau en Norvège pour la première fois, tous pointent dans la même direction. »

Les chercheurs émettent l’hypothèse que Munch a écrit cette phrase après que sa peinture ait été exposée pour la première fois au pays à la galerie Blomqvist en Norvège en 1893 (il avait déjà exposé la peinture plusieurs fois à l’étranger). Cette exposition en Norvège a suscité de nombreuses critiques, un critique d’art Henrik Grosch écrivant que le tableau est la preuve que les gens ne devraient pas «considérer Munch comme un homme sérieux avec un cerveau normal», selon le communiqué.

À l’époque, la Société étudiante de Kristiania a organisé un événement de discussion sur ses peintures, où certaines personnes ont exprimé des opinions positives sur son art, mais d’autres, comme l’étudiant en médecine Johan Scharffenberg, ont remis en question l’état mental de Munch. Munch était probablement là et a évidemment pris ces commentaires à cœur, car il a évoqué l’événement dans ses lettres et ses entrées de journal à plusieurs reprises au cours des décennies suivantes, selon les déclarations.

Munch était également très préoccupé, en général, par les maladies héréditaires, car plusieurs membres de sa famille souffraient de maladie mentale.

« La théorie est que Munch a écrit ceci après avoir entendu le jugement de Scharffenberg sur sa santé mentale, quelque temps en 1895 ou après. Il est raisonnable de supposer qu’il l’a fait assez tôt après, pendant ou après l’exposition à Kristiania », a déclaré Guleng. « L’inscription peut être lue comme un commentaire ironique, mais en même temps comme une expression de la vulnérabilité de l’artiste. »

Ce tableau sera exposé au nouveau Musée national de Norvège lors de son ouverture à Oslo en 2022.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.