Twisted Metal: Première bande-annonce mettant en vedette la star de Marvel Anthony Mackie contre Killer Clown dans une adaptation de jeu vidéo

Le titre PlayStation à succès Metal tordu sera filmé en série – par le Auteurs de Deadpool. Cela en soi est déjà un message de marteau, maintenant un casting de premier plan arrive Anthony Mackie, star de Marvel alias Falcon/Captain America ajouté.

Dans le première bande-annonce pouvons-nous alors aussi faire le combat que de nombreux fans espèrent entre le Héros John Doe (Anthony Mackie) et le Killer Clown alias Sweet Tooth (Will Arnett/Samoa Joe). Les scènes montrées vous donnent envie de plus.

La série s’appelle comédie d’action avec 10 épisodes pour le 27 juillet 2023 sur le Service de streaming américain Peacock annoncé. On ne sait pas quand nous les verrons également dans ce pays.

De quoi parle Twisted Metal ?

La série suit l’inadapté John Doe (joué par Anthony Mackie) qui se voit offrir une chance d’avoir une vie meilleure – mais seulement s’il peut livrer avec succès un colis mystérieux à travers une friche post-apocalyptique.

Il est soutenu par un voleur de voiture (Stephanie Beatriz). Tous deux doivent affronter de nombreux maraudeurs conduisant des véhicules de destruction. D’autres dangers attendent également le duo, comme un clown tueur dérangé dans un camion de crème glacée trop familier.

Le premier casting avec Anthony Mackie a été confirmé

En attendant, les acteurs ont été trouvés pour les rôles principaux. Le casting est impressionnant :

Anthony Mackie comme John Doe

Stephanie Beatriz comme le voleur de voiture Quiet

Église Thomas Haden en tant qu’agent Stone

Samoa Joe / Will Arnett en tant que Sweet Tooth / Killer Clown

Neve Campbell en tant que conducteur de corbillard Raven

Richard Cabral comme Loud

Tahj Vaughans comme Mike

Mike Mitchell comme Stu

Lou Beatty Jr comme Tommy

Derrière la série ne sont autres que les deux Les auteurs de Zombieland et Deadpool Rhett Reese et Paul Wernick. Comme le showrunner est Cobra Kai auteur Michael Jonathan Smith réalisé par Kitao Sakurai.

La série est produite par Reese et Wernick, ainsi que Mackie, Smith, Will Arnett, Marc Forman et Hermen Hulst de PlayStation Productions et Sony Pictures Television.

Twisted Metal : la série de jeux culte devient une série

La série de jeux Twisted Metal de David Jaffe est apparue pour la première fois sur PlayStation en 1995 et a depuis inclus de nombreuses suites et retombées. En 2012, le dernier titre de la série est sorti en tant que redémarrage de la PlayStation 3. Avec la première adaptation en série, d’autres titres pourraient suivre.

La combinaison du jeu de course et du jeu de tir inspire une communauté grandissante de fans, qui rivalisent avec un grand nombre de pilotes sur une zone fermée et librement praticable et tentent de se tirer dessus hors de la course. Une grande variété d’armes telles que des roquettes, des mitrailleuses, des grenades et du napalm sont utiles pour cela.

