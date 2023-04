Une femme a demandé aux gens d’autres pays s’ils visiteraient toujours les États-Unis et les réponses qu’elle a obtenues sont révélatrices

Quel que soit le côté du spectre politique auquel vous appartenez, il ne fait aucun doute que ce sont des temps tumultueux en Amérique – et si l’on en croit une série de TikToks, de nombreuses personnes à travers le monde l’ont certainement remarqué.

De nos problèmes de violence à notre système de santé insensé, les gens à l’étranger sont profondément énervés par l’Amérique contemporaine.

Un TikToker a découvert que de nombreuses personnes dans d’autres pays ont peur de visiter les États-Unis.

Une thérapeute et TikToker nommée Jess, connue sous le nom de @strongtherapy sur l’application, avait une conversation avec ses collègues utilisateurs de TikTok sur ce que les gens à l’étranger pensent des problèmes uniquement américains comme la violence armée et les soins de santé inaccessibles, ainsi que la violence à motivation politique que nous avons vu ces dernières années.

Après qu’un utilisateur canadien de TikTok ait déclaré qu’il était « trop ​​​​effrayé » pour faire un autre voyage dans le sud, Jess a demandé à ceux à l’étranger si les États-Unis figuraient toujours sur leur « liste de vacances ». Les réponses ont montré que de nombreuses personnes dans d’autres pays ont peur de visiter les États-Unis.

Le problème de la violence armée aux États-Unis est en tête des raisons pour lesquelles de nombreuses personnes dans d’autres pays ont peur de visiter les États-Unis.

Un TikToker britannique a résumé les sentiments de nombreuses personnes à propos de l’Amérique : « Je ne veux pas me faire tirer dessus parce que j’ai pris trop de temps pour commander de la nourriture. »

Une TikToker américaine nommée Meg, qui vient de rentrer d’un long séjour en Europe, a rapporté que les Européens ne pouvaient parler que d’une seule chose lorsqu’ils ont découvert qu’elle était une Américaine : les fusillades dans les écoles.

« Ce que j’ai le plus vécu en voyageant, ce sont les gens qui m’ont posé des questions sur les fusillades dans les écoles », a-t-elle déclaré. « Je me demande vraiment ce que c’est que ce f-k ou quels sont ces tirs de masse. » Elle a ajouté qu’ils lui demanderaient : « Pourquoi ? Pourquoi les Américains sont-ils d’accord avec ça ? »

Les Australiens ont déclaré que leur pays avait émis des avis de voyage à ses citoyens concernant les voyages aux États-Unis.

L’utilisateur australien de TikTok @creature4hire dit que le gouvernement australien avertit les membres de certains groupes minoritaires qu’ils pourraient ne pas être en sécurité aux États-Unis.

Il a poursuivi en disant que les avis aux voyageurs « parlent également du fait que les drogues qui sont très légales dans tous les autres pays de la planète ne le seront pas en Amérique, et de garder à l’esprit que les lois changeront d’un État à l’autre et un minute où tu vas bien, la minute d’après où tu as traversé la frontière, tu enfreins la loi. »

Les avis sur le site Web du gouvernement australien montrent que bon nombre des problèmes qui inquiètent tant d’Américains aujourd’hui sont également les mêmes raisons pour lesquelles tant de personnes dans d’autres pays ont peur de visiter les États-Unis. Des problèmes tels que la forte probabilité de «terrorisme», le manque de protection pour les personnes LGBTQ, le coût exorbitant des soins de santé et la menace extrême de la violence armée figurent en tête de liste des dangers américains du pays.

Une autre australienne, animatrice de radio, podcasteuse et personnalité de la télévision, Abbie Chatfield, est également intervenue, et sa réponse à la question de Jess n’aurait pas pu être plus directe : « Une longue histoire courte ? Non. »

« Tous les Australiens que je connais qui ont déménagé là-bas sont revenus », a déclaré Chatfield, ajoutant que les États-Unis « semblent dangereux. Ils semblent instables ».

De nombreux Américains vivant à l’étranger ont déclaré avoir peur de retourner aux États-Unis, tandis que les étrangers vivant aux États-Unis ont déclaré vouloir partir.

Une femme nommée Tara Lynn qui vit actuellement en Allemagne a déclaré qu’elle n’était pas pressée de retourner sur le sol américain.

« Je ne veux absolument pas y retourner, je ne veux pas visiter », a-t-elle déclaré. Un homme originaire de Los Angeles qui a vécu à Shanghai, Séoul et Melbourne, en Australie, a ressenti la même chose, citant « la violence armée, le manque de soins de santé abordables » et l’environnement politique toxique de l’Amérique comme raisons.

Il a également cité la nourriture américaine, qui, selon lui, est interdite dans de nombreux pays à travers le monde car elle est toxique et dangereuse, y compris de nombreux aliments de tous les jours comme le poulet et le saumon d’élevage.

De l’autre côté de la médaille se trouvait une femme allemande, Claudia, qui a fait sa vie ici en Amérique au cours des 18 dernières années – et son séjour pourrait ne pas atteindre 19 ans si elle peut l’aider. « Essayer de comprendre si… je peux réellement faire [my job] en Europe – n’importe où en Europe », a déclaré Claudia. « Quelqu’un peut-il me le faire savoir ?

Histoires liées de YourTango :

L’Amérique est toujours parmi les pays les plus visités au monde.

Aussi vivifiantes que soient ces réactions, d’autres ont souligné que les États-Unis se classent systématiquement parmi les cinq pays les plus visités, avec des pays comme la France, l’Espagne et l’Italie.

Et selon Pew Research, les cotes d’approbation de l’Amérique à l’étranger sont relativement élevées, à une médiane de 61% après, atteignant un creux historique en 2020 – bien que les personnes interrogées aient également déclaré être énervées par les divisions politiques des États-Unis, même si elles voyaient le pays favorablement dans l’ensemble .

Alors peut-être que ça pourrait être pire. Pourtant, quand l’un des plus grands alliés de votre pays met en garde ses citoyens contre la violence armée et l’inaccessibilité des soins de santé pendant leurs vacances à l’étranger ? Cela devrait probablement nous faire réfléchir.

John Sundholm est un écrivain de nouvelles et de divertissement qui couvre la culture pop, la justice sociale et les sujets d’intérêt humain.