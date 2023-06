Mike Batayeh, acteur de Breaking Bad, décède à 52 ans

Mike Batayeconnu pour Breaking Bad fans pour son rôle dans les quatrième et cinquième saisons de la série dramatique AMC, est décédé. Deadline rapporte que Batayeh est décédé dans son sommeil d’une crise cardiaque le 1er juin alors qu’il était chez lui dans le Michigan, et selon sa sœur, son décès a été une surprise car il n’avait aucun antécédent de problèmes cardiaques. Il avait 52 ans.





« C’est avec une grande tristesse et le cœur lourd que mes sœurs et moi annonçons le décès de notre cher frère », lit-on dans un communiqué de la famille. « Il manquera beaucoup à ceux qui l’aimaient et sa grande capacité à apporter rire et joie à tant de personnes. »

Batayeh est peut-être mieux connu pour son rôle récurrent dans Breaking Bad. Il apparaît pour la première fois dans la quatrième saison de l’émission, jouant le rôle de Dennis Markowski, le directeur de la laverie Lavanderia Brillante de Gus Fring (Giancarlo Esposito) à Albuquerque. La laverie est utilisée comme couverture pour un laboratoire de méthamphétamine caché où Walter White (Bryan Cranston) et Jesse Pinkman (Aaron Paul) cuisinent leur produit. Après son introduction dans la saison 4, Dennis de Batayeh apparaît dans la saison 5, ayant depuis été incarcéré à cause de ses crimes. Le personnage est tué lorsque Walter orchestre les meurtres de tous les hommes de Fring afin de les empêcher de témoigner sur ce qu’ils savent.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

« Pour ce qui est d’être invité à revenir pour la saison 5, j’avais bon espoir, mais avec une émission aussi imprévisible que Breaking Bad », avait précédemment déclaré Batayeh à propos de son retour pour la dernière saison de l’émission, par Spoiler TV. « Je veux dire qu’ils utilisaient la laverie comme [a] emplacement central mais Dennis Murkowski n’a été amené qu’à l’avant-dernier épisode. de la saison 4. Inutile de dire que quand j’ai été ramené, c’était super. »

Sur le même sujet : Krysten Ritter se souvient des réactions à sa scène déchirante de Breaking Bad





Mike Batayeh a joué un rôle mémorable dans Breaking Bad

AMC

Outre son rôle dans Breaking Bad, Batayeh est apparu dans d’autres émissions de télévision notables. Cela inclut les rôles sur Tout le monde aime Raymond, Garçon rencontre le monde, Deux mecs, une fille et une pizzeria, Power Rangers galaxie perdue, POINTE, Le bouclier, Le spectacle de Bernie Mac, Cellule dormante, Vie, Expert : Miamiet Il fait toujours beau à Philadelphie. Il est également apparu dans des films dont Gaz, Vous ne plaisantez pas avec le Zohan, Détroit déchaînéet Sale. Son crédit final était pour un rôle dans le téléfilm de 2018 Farce d’Amérique.

Drôle dans l’âme, Batayeh a également travaillé comme comédien, ayant joué dans divers clubs de comédie à Los Angeles, notamment le célèbre Laugh FActory, Comedy Store, Improv et Icehouse. Il s’est également produit à Gotham à New York. Batayeh a également filmé une comédie spéciale pour Showtime Arabia à Dubaï et s’est produit en Égypte, au Liban et en Jordanie, où il a été invité pendant deux ans par la famille royale de Jordanie pour le Festival international de la comédie d’Amman.

Les survivants de Batayeh comprennent cinq sœurs avec de nombreux neveux et nièces, qui sont tous « dévastés » par sa mort, selon la famille. Nos pensées vont vers eux en ce moment douloureux. Repose en paix Mike Batayeh.