True Beauty aura-t-elle une saison 2? Attentes et possibilités pour la deuxième saison du drame coréen

True Beauty est un succès Rom-Com basé sur un webtoon à succès mondial en cours. Avec un casting fabuleux d’acteurs comme Cha Eunwoo & In-Youp, Ga-young a attiré beaucoup d’attention avant même d’être diffusé. La saison 1 a eu ses hauts et ses bas, mais a été largement appréciée par les téléspectateurs et les fans ont maintenant hâte de voir True Beauty saison 2!

Étant donné que le Webtoon n’est pas terminé, même si la saison 1 a donné une fin définitive, les fans espèrent que le drame aura une saison deux qui pourrait couvrir des parties du webtoon manquées plus tôt et corriger les déceptions de la saison 1.

Voyons d’abord ce qui s’est passé dans la saison 1, puis ce qui pourrait éventuellement se passer dans la saison 2.

Revue de la saison 1

Dans la société sud-coréenne, l’apparence domine toute autre qualité pour juger les gens. Par conséquent, les soins de la peau et le maquillage sont une nécessité dans le pays.

Née comme une fille d’apparence moyenne, Im souffre beaucoup de harcèlement en raison de son apparence à la fois par ses amis et sa famille. En raison de circonstances familiales, elle peut déménager dans une autre région.

Grâce au maquillage, sa vie prend une autre tournure et elle devient le centre d’attraction de sa classe. Mais son bonheur est de courte durée car non seulement elle se retrouve dans un triangle amoureux, mais des camarades de classe jaloux évoquent son passé amer!

Il faut tous ses efforts, les intentions pures de Su-ho et Seo-jun, et un soutien constant pour revenir plus fort et indépendant. Elle décide de relever le défi de front et de lutter contre le monde du jugement.

Bien qu’avec quelques difficultés et rejets, elle gagne un adorable petit ami et des amis très fiables! Et prend finalement le chemin pour réaliser son rêve de devenir maquilleuse.

Ce n’est pas le meilleur drame de son genre, mais True Beauty a également tenu ses promesses! Un commentaire courant sur la façon dont nos sociétés sont devenues matérialistes, à quel point les gens peuvent être égoïstes de rire quand on a mal.

Ils parviennent à montrer que la bonté de quelques personnes peut sauver la vie de beaucoup d’autres et comment nous devrions nous efforcer de leur ressembler. La seule plainte constante des téléspectateurs serait le douloureux syndrome du second plomb!

Seo-Jun méritait mieux, point final. Dans l’ensemble, c’est un drame mignon et romantique pour tous ceux qui souhaitent regarder et se détendre. Vous pouvez en savoir plus sur l’analyse des personnages de True Beauty ici.

Où regarder la vraie beauté?

Tous les épisodes de True Beauty Korean Drama sont disponibles en streaming sur Rakuten Viki.

La saison 2 de True Beauty est-elle possible?

Une saison 2 pour True Beauty semble hautement improbable car le rythme a été accéléré et une fin correcte a été donnée même si le webtoon est en cours. Même si l’émission a été généralement bien accueillie, les 2 derniers épisodes se sont sentis insatisfaisants.

C’est comme si tout le concept de la première piste pour obtenir la fille était si nécessaire que, pour l’adapter, ils ont gâché ce qui aurait pu être une meilleure fin et aurait pu laisser espoir pour la saison 2. En fin de compte, la plupart des téléspectateurs ont souhaité Seo-Jun pour obtenir une meilleure fin que de profiter de l’amour de plomb très forcé dans les 2 derniers épisodes.

Jusqu’à présent, il n’y a eu aucune nouvelle des représailles de la saison 2 de True Beauty par TVN, mais compte tenu de la popularité du casting, les fans espèrent toujours la saison 2.

Si une saison 2 entre finalement en scène, la demande à laquelle il faut répondre est de voir un Seo-Jun plus heureux avec peut-être plus d’emphase sur les personnages secondaires et leur vie amoureuse!

Quant au duo principal, dans la saison 2, les fans espéreraient une relation plus mature, les deux équilibrant bien leur vie professionnelle et leur vie privée.

True Beauty 2nd Season Date de sortie

Jusqu’à présent, il n’y a pas eu de mise à jour concernant la date de diffusion de l’émission. Cependant, compte tenu de la popularité, il est impossible que la série ne continue pas. Le plus probable, La saison 2 de True Beauty sortira à la fin de 2021.

Besoin de plus? Frappez le Webtoon!

Le matériel source original de True Beauty, le webtoon à succès compte 136 épisodes et est lu par près de 6 millions de personnes à travers le monde. Même avant l’annonce de l’adaptation en direct, True Beauty était l’une des histoires les plus populaires, se classant parmi les meilleures histoires d’amour.

De nombreux changements majeurs ont été apportés de la bande dessinée à Kdrama, par exemple le personnage de Han Joon était à l’origine un fluage. Mais dans le drame est très doux et authentique, un grand professeur, et c’est grâce à sa personnalité que la sœur de Lim tombe amoureuse de lui.

En plus de cela, l’histoire se poursuit tandis que le drame offre une fin de partie définitive. De plus, l’identité de Lim est toujours un secret bien gardé contrairement à la révélation du drame, il sera donc intéressant d’assister au genre de révélation dramatique que l’auteur a prévue.

De plus, la plus grande demande des téléspectateurs de dramatiques est de voir Seo-jun heureux! Comme il se passe probablement beaucoup de choses avant la fin, soyons optimistes et espérons que l’auteur rendra justice au personnage de Seo-jun et ne forcera pas la fin comme dans le drame.