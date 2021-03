La suite de «  District 9  » arrive  », déclare l’écrivain et réalisateur Neill Blomkamp

L’écrivain et réalisateur Neill Blomkamp a déclaré qu’une suite à ses débuts en tant que réalisateur, l’épopée de science-fiction épique « District 9 », est en route. Il a révélé qu’il écrivait les partenaires Terri Tatchell – qui a co-écrit le film – et Sharlto Copley, qui y a joué, sont en train d’écrire le scénario de « District 10. »

« Le scénario du District 10 est également écrit par @sharlto (Sharlto Copley) @territachell (Terri Tatchell) et moi. [sic] à venir… « Blomkamp a déclaré dans un tweet récent.

Blomkamp a écrit « District 9 » basé sur le fait de grandir en Afrique du Sud pendant l’apartheid. Il a reçu quatre nominations aux Oscars, dont la meilleure image et le scénario original pour Blomkamp et Terri Tatchell.

Il raconte l’histoire – dans un format de type documentaire – d’un vaisseau spatial géant, plein de réfugiés extraterrestres, qui apparaît au-dessus de Johannesburg, en Afrique du Sud et les extraterrestres sans défense sont contraints de vivre dans des conditions de bidonville sur Terre. C’est un commentaire évident sur le climat sociopolitique de l’époque – et du lieu – mais il contient un puissant coup de poing, ainsi que des rebondissements imaginatifs et inattendus et des performances phénoménales, principalement de Copley. Si vous ne l’avez pas encore regardé, allez-y et faites-le immédiatement.

La perspective d’une suite ouvre toutes sortes de possibilités intéressantes. Il n’y avait qu’un seul navire pour commencer, mais vous pardonneriez aux extraterrestres (qui sont appelés « crevettes » de manière péjorative) s’ils revenaient sur Terre avec une hache pour savoir comment ils avaient été traités.

N’oublions pas, Blomkamp nous a également donné « Elysium » et bien que ce ne soit pas aussi épique que « District 9 », c’est quand même très bon. Heck, même « Chappie » est agréable à sa manière.

Dans une AMA Reddit 2017, Blomkamp a expliqué pourquoi une suite n’avait pas encore été annoncée, mais a laissé la porte ouverte à cette possibilité.

« Ok, donc avec ‘District 10’ la réponse de base est oui, » il a répondu à la question la plus votée de l’AMA. «Je veux retourner dans ce monde et raconter le reste de l’histoire avec Wikus et Christopher. Le problème à l’heure actuelle est que j’ai beaucoup d’autres projets et idées sur lesquels je veux aussi travailler et terminer … et surtout, le La RAISON exacte de rendre les besoins du District 10. soit très claire. Le premier film était basé de manière si explicite sur des thèmes et des sujets réels d’Afrique du Sud. [sic] moi grandissant beaucoup là-haut, que nous devons nous assurer que le prochain film ne l’oublie pas. «

