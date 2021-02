Ce Samsung Galaxy S21 Ultra revêtu d’or coûte plus de 70000 €

Si vous avez 70000 €, vous avez ce Samsung Galaxy S21 Ultra.

Il est bien connu de tous que le prix des smartphones ne fait que monter et monter d’année en année au point que ce n’est pas une blague que nous arrivons à voir les téléphones à 2 000 euros le plus tôt possible.

Cependant, les 1200 euros que peut coûter le Samsung Galaxy S21 Ultra sont une petite différence si nous les comparons à ce que nous vous apporterons ensuite. C’est un nouveau et extravagant modèle Caviar bien que cette fois ce ne soit pas un iPhone mais un S21 Ultra… recouvert d’or.

Si vous avez 70000 €, vous avez ce Galaxy S21 Ultra recouvert d’or

Que deviendrions-nous sans Caviar? Cette marque qui lance non seulement smartphones haut de gamme à des prix prohibitifs mais aussi des appareils non intelligents à des prix haut de gamme.

Comme on le lit dans SAMMobile, la nouveauté qu’ils ont présentée est ce Samsung Galaxy S21 Ultra qui ne laisse personne indifférent non seulement pour son design extravagant mais aussi pour son prix élevé.

Le nouveau Samsung Galaxy S21 Ultra que Caviar a mis en vente (chacun des modèles est différent car la personnalisation est unique) coûtent entre 5500 € et 70000 €, bien plus que le prix officiel du terminal Samsung. Vous savez, non seulement à cause de la marque mais aussi à cause de la quantité d’or et de pierres précieuses qui recouvrent habituellement les créations de cette firme.

Désormais, vous pouvez toujours opter pour le Galaxy S21 ou le Galaxy S21 + également de Caviar qui arrivent coûtera près de 21 000 €.

Bien sûr nous Nous pouvons penser à beaucoup de choses meilleures que de dépenser tout cet argent sur un terminal laid Et nous pouvons non seulement obtenir des terminaux haut de gamme à des prix compétitifs, mais également acquérir d’autres gadgets tels que des écouteurs sans fil, des haut-parleurs intelligents ou des tablettes. Et connaissez-vous le meilleur? Que nous aurions encore de l’argent pour acheter une voiture avec Android Auto.

