Films d’animation DC: un guide de ce qui s’en vient en 2022-2023

La bibliothèque d’action en direct de DC est un sac mélangé, et leur univers étendu est sans Batman ni Superman. Ce ne sont pas exactement des personnages qu’ils peuvent omettre, car une sitcom écrirait un membre de la distribution après une gaffe très médiatisée ou une chute avec la loi. Nous avons Le flash, Aquaman et le royaume perduet éventuellement un Wonder Woman threequel à venir, mais le DCEU est très remis en question malgré l’ardoise raisonnablement emballée. Malgré quelques camées très médiatisés, il semble que le groupe Justice League soit pratiquement séparé. Mais les médias liés à DC ne sont pas tous en désarroi.

Les films d’animation DC ont été la grâce salvatrice au-delà des bandes dessinées. Du premier super duo Kevin Conroy et Tim Daly à Le retour du chevalier noir jusqu’à la récente Ligue des Justiciers course se terminant par Guerre d’Apokolips, le catalogue direct-to-streaming/DVD de DC compense presque les lacunes de leurs homologues en direct. Ils ne ralentissent pas avec les sorties de cette phase connue sous le nom de « Tomorrowverse ». Il y a un calendrier complet de nouveaux films d’animation DC qui seront bientôt diffusés. Voici un guide des aventures animées à venir sur votre écran plat en 2022 et 2023.

Batman : Le Destin qui est venu à Gotham

Divertissement à domicile Warner Bros.

Basé sur une mini-série en trois parties de DC Comics publiée en 2000, Le destin qui est venu à Gotham aborde des thèmes d’horreur gothiques et lovecraftiens. C’est une entrée dans l’excellent label DC Elseworlds qui voit des personnages se dérouler dans des chronologies et des réalités alternatives. Elseworlds nous a apporté des classiques tels que Batman : Gotham by Gaslight, Superman : Red Son, et les croisements Batman / Marvel font équipe avec Daredevil et Spider-Man.

Ce titre particulier tourne autour d’un Batman rôdant dans les rues de 1928 Gotham opposé à un ennemi mystique et surnaturel, ainsi qu’à des méchants de base. Apparaissent également dans le livre Two-Face, Mr. Freeze, Ra’s al Ghul et Green Arrow. DC propose une description décourageante de la bande dessinée :

« … Une chose terrible venue d’au-delà de l’espace et du temps s’est réveillée. Le Lurker on the Threshold a appelé ses fidèles serviteurs – des sorciers immortels, des hommes reptiles, des êtres d’horreur froide et fongique – pour nourrir notre monde dans sa gueule béante. Si Batman espère mettre fin à l’horreur, à quel point Bruce Wayne doit-il devenir terrible ?

Nous obtenons donc essentiellement un film d’horreur Batman. Inscrivez-nous ! Les détails du film n’ont pas encore été dévoilés, mais le cadre et les thèmes sont parfaits pour un film d’animation sombre et maussade. Homme chauve-souris histoire. Le film devrait sortir en 2023.

Batman et Superman : la bataille des super fils

Batman a traversé plus de Robins que la plupart des gens n’ont de voitures. Le dernier Boy Wonder grand public est le fils de Bruce Wayne, Damian Wayne, une tête brûlée formée par la Ligue des Assassins avec qui Batman se heurte constamment. Nous avons vu beaucoup de Damian grâce à l’excellent doublage de Stuart Allan dans les films d’animation Batman de l’ère Jason O’Mara. Damian est sur le point de revenir à l’écran, exprimé par Jack Griffo aux côtés de Jonathan Kent (Jack Dylan Glazer), le fils de Superman dans Batman et Superman : la bataille des super fils.

Cette histoire ne semble pas tirer d’une bande dessinée en particulier, bien qu’il y ait forcément des similitudes avec le nombre interminable de bandes dessinées d’équipe Batman / Superman. DC décrit le film comme suit :

« Batman et Superman : la bataille des super fils commence alors que Jonathan Kent, 11 ans, découvre qu’il a des super pouvoirs, plongeant le demi-kryptonien dans le monde compliqué des super-héros et des super-méchants – qui sont maintenant attaqués par une force extraterrestre malveillante connue sous le nom de Starro ! …”

Batman et Superman, selon la description, seront pour la plupart mis à l’écart du film, Robin et Jonathan intervenant en leur absence. Nous avons vu Starro pour la dernière fois dans La brigade suicide déposer sa progéniture pour contrôler collectivement Corto Maltese. Avec ces extraterrestres qui s’attaquent à Superman ET Batman, attendez-vous à ce que les enfants aient une tâche assez démesurée dans ce long métrage d’animation.

Le casting est complété par Troy Baker dans Batman, Travis Willingham dans Superman et Darin De Paul dans Starro. Lois Lane, Lex Luthor et bien d’autres devraient également apparaître. Le film est réalisé par Matt Peters à partir d’un scénario de Sam Register et Jeremy Adams. Bataille des Super Fils devrait sortir le 18 octobre 2022.

La légion des super-héros

De 2006 à 2008 sur une période de deux saisons, La légion des super-héros La série animée tourne autour d’un groupe de héros adolescents renvoyés dans le temps depuis le 31e siècle. La série a été bien accueillie malgré sa courte durée, donc DC a dépoussiéré le concept d’une série HBO Max non encore diffusée et maintenant un nouveau long métrage d’animation, La Légion des super-héros.

On sait peu de choses sur le film pour le moment. Nous savons qu’il sortira en 2023 parmi le flot de fonctionnalités DC Animated, selon Warner Bros. Gary Miereanu au Comic Con de San Diego. À partir du logo présenté au SDCC, la série sera probablement centrée sur Superman, car le graphique présente l’emblème « S » du personnage.

Ligue des Justiciers : Warworld

La Ligue des Justiciers course animée qui a commencé par Le paradoxe du point d’éclair et se termine par ce qui précède Guerre d’Apokolips sera suivi d’une nouvelle incarnation de l’équipe tant vantée. La nouvelle Ligue affrontera son premier ennemi commun dans Ligue des Justiciers : Warworld, qui sortira en 2023. Les principaux acteurs ont déjà été introduits dans des sorties solo animées de Batman à Martian Manhunter.

Le seul indice que nous ayons pour une histoire potentielle est l’homonyme comique. Guerre mondiale était un titre qui a vu la Justice League s’affronter avec le grand méchant Mogul lors de sa prise de contrôle d’un énorme satellite appelé Warworld. Cet engin était équipé de suffisamment d’armes pour être sur le radar de la Ligue, provoquant la confrontation entre les deux factions. Le long métrage basera-t-il son scénario sur cette histoire ? Il n’y a pas beaucoup d’informations sur cette entrée de Tomorrowverse à part sa sortie en 2023, alors revenez avec nous pour en savoir plus au fur et à mesure de son arrivée.

RWBY / Justice League

DC n’est pas étranger aux équipes créatives et aux croisements. Ils se sont associés à Marvel, Dark Horse et d’autres pour nous apporter tout de Marvel Vs. CC à Batman Vs. Prédateur 1-3. Batman a même affronté les Xénomorphes dans Batman Vs. Extraterrestre. Sans parler du moment où The Dark Knight a cédé au visage du juge Dredd sur la page.

Dans l’esprit des univers en collision, nous sommes prêts à obtenir un RWBY / Justice League film d’animation. Les jeunes stagiaires chasseresse de RWBY ont déjà rencontré la Ligue sous forme de bande dessinée, et maintenant l’alliance sera mise en streaming en 2023. RWBY La série Web à succès prêtera ses talents au film, avec le réalisateur Kerry Shawcross à la tête de l’équipe de rédaction, aux côtés d’Eddy Rivas, Miles Luna et Kiersi Burkhart.

Ces films ne sont, espérons-le, que le début de la prochaine phase des fonctionnalités animées de DC. Ce format a bien fonctionné pour l’éditeur et Warner Bros., ainsi que pour les fans.