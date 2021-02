Tricher dans Escape From Tarkov semble atteindre un niveau record après le récent Banwave

Le jeu cohérent du chat et de la souris, où les développeurs se retrouvent verrouillés contre un ennemi sans moralité et peu de compréhension du fonctionnement réel des jeux vidéo (alias les tricheurs) continue de déjouer des jeux agréables pour presque tout le monde avec un zeste de décence.

À l’époque, les tricheurs étaient facilement renvoyés de communautés entières lorsque des exploits étaient révélés et évités pour toujours. C’était un effort collectif qui respectait des règles non énoncées d’intégrité compétitive et la compréhension que la compétence exigeait du dévouement et des efforts, et une perte signifie que vous étiez plus qualifié.

À l’ère moderne, cependant, vous devez affronter la gymnastique mentale bizarre d’Internet.

Les gens trouvent que la triche est moins un point de friction, offrant des excuses régulièrement car chaque YouTuber avec une impulsion exposée à la triche a soudainement des hordes de fans prêts à les défendre. D’autres tricheurs trouvent que cela nivelle le terrain de jeu car « ils n’ont pas le temps de moudre un jeu tous les jours », alors ils se donnent un petit coup de pouce avec le piratage de la cible et les Xrays.

Échapper à Tarkov lutte vaillamment avec un problème de triche depuis le début du titre et sa sortie en bêta fermée, bien qu’il y ait un point de friction qui fait franchement Échapper à Tarkov beaucoup plus lucrative pour ceux qui n’ont pas de boussole morale.

Un système de trading en argent réel où les joueurs peuvent offrir un butin spécifique dans le jeu et être récompensés par de l’argent réel de personnes qui ne semblent pas pouvoir apporter le butin à exfiler. Ironiquement, la raison pour laquelle ils ne peuvent pas, c’est que le titre est envahi par des tricheurs qui vendent le butin aux individus mêmes qu’ils tuent, mais nous voulons vraiment seulement aller si loin avant que cela ne se transforme en pseudo-Début puzzle de couches qui nuit à tout le point de l’article.

Des endroits comme Odealo offrent des marchés en argent réel sur lesquels les tricheurs piétinent – ils peuvent facilement récupérer leur argent en une seule journée de raids, même si nous incluons le prix d’achat d’une copie entièrement nouvelle de Tarkov être exécuté uniquement avec des tricheurs.

Il y a donc absolument une récompense pour les tricheurs pour comprendre comment contourner Échapper à Tarkov système anti-triche (fourni par BattlEye), et il y a des communautés massives qui utilisent ce revenu pendant une pandémie mondiale.

Dire que c’est une bataille difficile est un euphémisme.

Nikita de Battlestate Games a déclaré que plus de 40000 tricheurs avaient été bannis de cette seule lingette, à partir du 24 décembre 2020. Pour le moment le plus bref, il semblait que Tarkov était agréable de jouer avec des fusillades fébriles.

Maintenant, les tricheurs sont de retour en force alors que des lobbies entiers sont essuyés à travers les murs dès la première minute de jeu, et cela va au-delà de la rampe habituelle des laboratoires vers Interchange, Shoreline et Reserve. Le problème serait bien pire sur les serveurs asiatiques, où le jeu est presque entièrement injouable.

Ajoutez à cela les frustrations de la communauté récemment, car les compétences sont réinitialisées de manière aléatoire, l’inventaire est supprimé et les joueurs font l’expérience de réinitialisations complètes qui ne seront pas corrigées à moins qu’ils ne soient un streamer populaire et l’un des titres les plus fascinants récemment arrivés le marché devient un peu grêlé.