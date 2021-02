Comment installer des mods sur Stardew Valley

Stardew Valley est un jeu vaste et approfondi en soi, mais une fois que vous atteignez un certain point, vous pourriez avoir envie de quelque chose de plus du jeu ou de l’améliorer. Heureusement, c’est là que les mods entrent en jeu, et leur installation peut augmenter votre plaisir à un jeu déjà incroyable.

Comment installer les mods Stardew Valley sur PC

Pour installer des mods sur Stardew Valley, tout ce que vous avez généralement à faire est de les télécharger et de les extraire dans un dossier à l’intérieur du dossier du jeu intitulé mods. Cependant, pour que la plupart des mods fonctionnent, vous devrez également télécharger le chargeur de mod SMAPI; la plupart des mods nécessiteront également que ce chargeur de mods soit installé pour fonctionner.

Cela dit, pour installer des mods sur Stardew Valley, commencez par télécharger la dernière version de SMAPI en visitant leur site Web. Une fois sur leur site Web, cliquez sur le bouton qui dit télécharger et choisissez soit télécharger à partir de nexus, soit télécharger directement.

Une fois le téléchargement de votre fichier terminé, vous devriez voir un programme d’installation appelé. Installateur SMAPI-3.9.1; extrayez le dossier dans un autre lorsque vous le trouvez en cliquant dessus avec le bouton droit de la souris et en appuyant sur Extraire tout, puis en choisissant un emplacement lorsque l’onglet apparaît.

Après cela, dirigez-vous vers le dossier dans lequel vous avez extrait SMAP, puis cliquez sur un fichier intitulé installer sous Windows; cliquez dessus et un onglet de console s’ouvrira comme indiqué ci-dessus.

Lorsque cela se produit, vous voudrez frapper 1 lorsque vous y êtes invité; une fois cliqué, le programme installera SMAPI où que vous soyez Stardew Valley installé, que ce soit Steam ou GOG.

Lorsque SMAPI aura terminé l’installation, vous pourrez alors installer des mods pour Vallée de Stardew en extrayant simplement le mod dans le dossier appelé mods dans le dossier du jeu dans GOG Games ou Steam.

Pour en savoir plus Stardew Valley, chez PGG, nous vous avons couvert avec une liste croissante de guides comme comment obtenir Petrified Slime et comment tout obtenir Stardew Valley Épouvantails et Rarecrows.