Toyota GR Supra 2.0 FUJI SPEEDWAY. Pourquoi le moteur le moins puissant de la première édition limitée?

Le choix de Toyota était au moins curieux. Pour la première édition limitée du nouveau Toyota GR Supra la marque japonaise a opté pour le quatre cylindres de 2,0 litres de 258 ch plutôt que le six cylindres de 3,0 litres de 340 ch.

Il s’appelle Toyota GR Supra 2.0 FUJI SPEEDWAY, et son nom est un hommage au circuit japonais bien connu, situé près de la ville de Shizuoka.

Était-ce une bonne option de choisir le moteur de 2,0 litres pour une édition spéciale?

Les différences de la Toyota GR Supra 2.0 FUJI SPEEDWAY

Avant de sauter dans le volant, il faut noter que par rapport aux versions 2.0 Signature normales, les différences pour cette Toyota GR Supra 2.0 FUJI SPEEDWAY sont purement esthétiques.

À l’extérieur, cette version est identifiable par la peinture blanche métallisée qui contraste joyeusement avec les jantes alliage 19 ”en noir mat et les rétroviseurs en rouge. Dans la cabine, encore une fois, les différences sont rares. Le tableau de bord se distingue par ses inserts en fibre de carbone et son revêtement en Alcantara en rouge et noir.

En ce qui concerne les spécifications des équipements, la version Speedway intègre toutes les fonctionnalités des packs d’équipements Connect et Sport disponibles dans la gamme GR Supra.

Une question de fierté?

Cette édition Fuji Speedway a été développée pour marquer l’arrivée du moteur 2,0 l dans la gamme GR Supra – un modèle que nous avons déjà testé dans cette vidéo. Sa production est limitée à 200 exemplaires, dont seulement deux exemplaires destinés au France. Au moment où vous lisez ces lignes, il est possible qu’elles aient toutes été vendues.

C’était une option inhabituelle pour Toyota. Habituellement, les marques choisissent les versions les plus puissantes comme base pour les éditions spéciales. Ce n’était pas le cas ici.

Peut-être parce que Toyota ne considère pas la version GR Supra 2.0 Signature comme un « parent pauvre » de la version GR Supra 3.0 Legacy.

Après plus de 2000 km au volant de la nouvelle Toyota GR Supra, je suis d’accord avec Toyota. La version 2,0 litres de la GR Supra est aussi digne que la plus puissante.

Comme je l’ai déjà dit, nous n’avons en fait pas la puissance et le couple du moteur de 3,0 litres. La différence entre 80 ch et 100 Nm est perceptible. Mais savez-vous ce qui est également notoire? Les moins de 100 kg de poids de cette version quatre cylindres.

Des différences qui se reflètent dans la façon dont nous conduisons la version la moins puissante de Supra. On freine plus tard, on prend plus de vitesse dans le virage et on a un front plus agile. Un modèle qui permet également de dégager l’arrière (comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus).

Qu’est-ce que je préfère? Je préfère la version six cylindres. Les dérives arrière sortent plus facilement et sont plus exubérantes. Mais cette version Toyota GR Supra 2.0 FUJI SPEEDWAY est également très enrichissante à conduire.

Les chiffres de la Toyota GR Supra moins puissants

Nous recherchons une voiture de sport capable de parcourir 0 à 100 km / h en seulement 5,2 secondes. La vitesse maximale est de 250 km / h. Tout cela pour le CO deux dans le cycle WLTP de 156 à 172 g / km.

Cela vous semble-t-il lent? Ce n’est pas lent. Je me souviens que dans un sport, la puissance n’est pas tout.

En fait, le moteur plus petit et plus léger a même contribué à l’amélioration dynamique de la GR Supra. Ce moteur rend le GR Supra 2.0 100 kg plus léger que le moteur de 3,0 litres – en plus du moteur plus petit, les disques de frein sont également plus petits en diamètre à l’avant, entre autres. De plus, et comme le moteur est plus compact, il est positionné plus près du centre de la GR Supra, ce qui contribue à une répartition du poids 50:50.

Concernant le châssis, quel que soit le moteur, la Toyota GR Supra présente toujours le même «ratio parfait» (Golden Ratio), une qualité définie par le rapport entre l’empattement et la largeur des chenilles. Toutes les versions du GR Supra ont un rapport de 1,55, ce qui est dans la plage idéale.

Tout cela pour dire que si vous envisagez d’acheter une Toyota GR Supra, vous ne serez pas déçu de ce que cette version 2.0 litres a à offrir. Que ce soit dans la version Signature ou dans cette édition spéciale Fuji Speedway.