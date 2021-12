Thandiwe Newton pourrait jouer dans la suite de Magic Mike avec Channing Tatum

Le célèbre Westworld L’actrice Thandiwe Newton est actuellement en pourparlers avec Warner Bros. pour figurer dans le troisième volet de la Magic Mike cinéma, La dernière danse de Magic Mike. Bien que les détails sur le rôle de Newton dans le film ne soient pas clairs, il semble qu’elle jouera le rôle principal féminin face à Channing Tatum.

Thandiwe Newton a déjà reçu des éloges pour sa performance dans la série dramatique de science-fiction Westworld. Sa performance dans la série lui a valu trois nominations aux Emmy Awards et elle a ensuite remporté un Primetime Emmy Award et un British Academy Film Award. Elle a même reçu un BAFTA Award de la meilleure actrice dans un second rôle pour sa performance dans le film 2004 crash.

En plus de la prochaine Magic Mike film, Newton a quelques sorties passionnantes à attendre. Elle jouera dans Réminiscence, face à Hugh Jackman, et dans le film Amazon Studios Tous les vieux couteaux​​​​​​, avec Chris Pine. Réminiscence est aussi un projet qui la verra travailler avec elle Westworld co-créatrice Lisa Joy.

La dernière danse de Magic Mike verra le retour du strip-teaseur, Mike Lane, un personnage vaguement basé sur les propres expériences de Channing Tatum en tant que strip-teaseuse en Floride. Toby Emmerich, président de Warner Bros. Pictures Group, a commenté ce film à venir en ces termes :

Y a-t-il quelqu’un à l’écran de plus charismatique et attrayant que Magic Mike ? Nous sommes ravis de reprendre le travail avec Channing, Steven et leur équipe créative pour ramener la merveilleuse combinaison de danse, de drame, de romance et d’humour de Magic Mike.

Channing Tatum lui-même semble très enthousiaste à l’idée de revenir en tant que personnage emblématique. Il a récemment posté une photo sur Instagram, de ce qui semble être la première page du La dernière danse de Magis Mike scénario. Il l’a légendé comme « Bien le monde, on dirait que Mike Lane revient. »

Steven Soderbergh, qui a dirigé le premier Magic Mike, sera de retour pour Dernière danse après une absence du deuxième film, Magic Mike XXL. Reid Carolin, qui était le scénariste des deux premiers films de la série, reviendra également pour écrire le prochain. Cependant, il n’y a eu aucune révélation concernant le scénario ou l’intrigue du film. Du nom La dernière danse de Magic Mike, il semble que ce soit maintenant la dernière étape du voyage à l’écran de Mike Lane.

La première Magic Mike Le film a rapporté 167 millions de dollars au box-office et le brut global combiné du premier et du second est de près de 300 millions de dollars. Reste à voir comment La dernière danse de Magic Mike effectue, avec peut-être le dernier de la franchise. Le film sortira exclusivement sur HBO Max.





