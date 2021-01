Marvel WandaVision: Qui est l’homme-abeille dans la nouvelle série Disney +?

La nouvelle série Marvel existe depuis quelques jours WandaVision sur Disney + récupérable. Depuis plus d’un an maintenant, les fans ont enfin pu s’approvisionner Univers cinématographique Marvel qui annonce la phase 4 avec la série. La série convainc par un humour culte, apporte en même temps les premiers épisodes quelques innovations dans le MCU une.

Par exemple, il y a des indications d’une organisation jusqu’ici peu connue appelée ÉPÉE Plus important encore, l’apparition d’un personnage mystérieux soulève un certain nombre de questions: Qui est l’homme abeille?

Attention, soyez averti des énormes spoilers à ce stade!

La première apparition du mystérieux homme-abeille dans le deuxième épisode de la première saison soulève des énigmes: Wanda (Elizabeth Olsen) et Vision (Paul Bettany) sont surpris par un bruit la nuit et sortent de la porte d’entrée quand un homme mystérieux en tenue d’apiculteur – entouré d’un essaim d’abeilles – émerge d’un ravin dans la rue.

Qui est le mystérieux homme-abeille? Si vous regardez de plus près, vous pouvez voir ce qui a été montré précédemment Logo de l’organisation SWORD sur son dos. Ça fait référence à Département d’observation et d’intervention du monde sensible, une division sœur du SHIELD, qui assure la sécurité de la terre contre les dangers de l’espace lointain et est censée protéger l’humanité. L’homme-abeille méconnaissable (représenté par le cascadeur Zac Henry) semble aider Wanda.

Après la mort de son amant Vision dans les derniers films des Avengers, la super-héros s’est apparemment réfugiée dans une sorte de monde parallèle qu’elle s’est créée elle-même. À la fin, vous pouvez entendre une voix à la radio essayant de percer Wanda pour l’aider, qui a semé le chaos avec son monde fantastique.

Un premier indice sur le mystérieux homme-abeille existait déjà dans une bande-annonce de la série Loki il y a quelques semaines. Que ce soit la même personne sera montré dans les prochains épisodes de la première saison.

Marvel’s WandaVision sur Disney +

« Marvel’s WandaVision » est disponible tous les vendredis avec un nouvel épisode sur Disney +. La première saison comprend un total de 9 épisodes. Le dernier épisode est terminé Le 5 mars à l’élimination. De nombreuses autres séries Marvel suivront sur le fournisseur de streaming dans les prochains mois, comme Loki en mai 2021.