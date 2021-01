Fragile Resin est ajouté au Battle Pass | Impact Genshin

Les fans veulent plus de résine originale depuis Impact Genshin a commencé, et même si Fragile Resin a été introduit dans la version 1.2, ce qui aide les joueurs qui ne peuvent pas jouer tous les jours. Cela aide particulièrement à obtenir ces doubles récompenses lorsque vous en avez le plus besoin.

Cependant, miHoyo a écouté vos cris et a voulu vous aider à moitié. Dans leurs articles de discussion avec les développeurs, ils publient quelques semaines avant chaque mise à jour majeure. Ils répondent à des questions sur ce qui arrive dans la version 1.3 ainsi qu’à d’autres questions importantes, dans ce cas, sur Original Resin.

Ils ont esquivé la question initiale de vouloir plus de résine d’origine et ont plutôt répondu comment la résine fragile arrive dans le Battle Pass avec 1.3. Les deux passes de combat auront désormais de la résine fragile x1 en récompense, tous les 10 niveaux à partir du niveau cinq.

Ce n’était pas tout; miHoYo a également mentionné que tous les événements à venir dans la version 1.3 n’utiliseront pas Original Resin, et que la majorité des événements massifs à l’avenir ne consommeront pas non plus cette ressource vitale.

Q8: Nous aimerions avoir plus de résine originale. A8: 1) Tous les événements de la version 1.3 qui ne nécessitent pas d’affleurements ou de domaines Ley Line difficiles ne consommeront pas de résine d’origine. La grande majorité des événements à grande échelle dans les versions futures ne consommeront pas non plus de résine originale. 2) Nos BP seront ajustés à partir de la version 1.3 pour avoir des récompenses supplémentaires en résine fragile: Le Battle Pass et l’hymne gnostique de Sojourner obtiendront de la résine fragile × 1 tous les 10 niveaux, à partir du niveau 5, en remplaçant les minerais d’amélioration mystique qui s’y trouvaient à l’origine. Cela ne changera pas la quantité totale de minerai d’amélioration mystique gagné via le BP. Les minerais d’amélioration mystique seront à la place distribués entre d’autres niveaux.

Nul doute que ce n’est pas ce que les fans veulent, mais au moins vous pouvez obtenir plus de résine fragile gratuitement, ce qui est du moins quelque chose. Est-ce que miHoYo augmentera un jour la quantité de résine originale que les joueurs obtiendront? Qui sait!

Si vous recherchez des informations sur Impact Genshin 1.3 mise à jour, consultez ce post! Restez à jour avec les bannières à venir et gardez un œil sur nos Impact Genshin codes pour obtenir des goodies gratuits!