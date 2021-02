EA « s Les Sims 4 est un jeu où vous pouvez littéralement réaliser n’importe lequel de vos rêves, eh bien, les rêves de votre sim. Depuis sa sortie en 2014, de plus en plus de parcours de carrière ont été ajoutés au jeu, de l’extraordinaire hors de ce monde aux emplois proches de chez soi que nous voyons apparaître de nos jours, tels que les influenceurs. Vos sims peuvent participer à à peu près tout ce que vous pouvez dans le monde réel, et plus encore!

Toutes les carrières et professions dans Les Sims 4

Des emplois et des modes de carrière supplémentaires sont ajoutés avec de nouveaux contenus téléchargeables (DLC) et des packs complémentaires, qu’EA appelle les packs d’extension et les packs de jeu.

Lorsque vous achetez ces éléments de contenu supplémentaires pour le jeu, vous ouvrez non seulement de nouveaux mondes à visiter et à vivre, mais également de nouvelles voies de progression de carrière. Vous en avez assez d’être un maître culinaire? Obtenez le pack Get Famous et devenez acteur! Vous ne trouvez plus de muses pour vos tableaux? Devenez détective avec l’add-on Get to Work!

Alors, combien de professions sont actuellement disponibles dans Simverse? Un grand total de 27 avec des sous-catégories dans certains des emplois, ainsi que huit options d’emploi à temps partiel.

Sans plus tarder, voici la liste complète à jour des emplois et carrières disponibles actuellement dans le jeu de base et les packs complémentaires.

Professions de jeu de base:

– Astronaute (livré avec la branche Space Ranger et la branche contrebandier interstellaire).

– Athlète (livré avec la branche des athlètes professionnels et la branche des culturistes).

– Entreprise (livré avec la Direction générale de la gestion et la Direction générale des investisseurs).

– Criminel (livré avec la branche Boss et la branche Oracle)

– Culinaire (livré avec la branche chef et la branche mixologue).

– Artiste (livré avec la branche musicien et la branche comédien).

– Pigiste (Comprend la Direction des artistes numériques, la Direction des programmeurs, la Direction des écrivains, la Direction des photographes de mode, la Direction des artisans et la Direction des enquêteurs paranormaux).

– Peintre (vient avec le Master of the Real Branch et le Patron of the Arts Branch).

– Agent secret (livré avec la Branche Agent Diamant et la Branche Villain).

– Influenceur de style (livré avec la branche Trendsetter et la branche Stylist).

– Gourou de la technologie (livré avec la branche eSport Gamer et la branche Start-up Entrepreneur).

– Écrivain (livré avec la Branche des auteurs et la Branche des journalistes).

Métiers de la vie urbaine:

– Critique (livré avec la Direction des critiques d’arts et la Direction des critiques culinaires).

– Politicien (livré avec la branche des politiciens et la branche des organisateurs de bienfaisance).

– Des médias sociaux (livré avec la Direction de la personnalité Internet et la Direction des relations publiques).

Découvrez les métiers universitaires:

– Éducation (livré avec la Direction des Administrateurs et la Direction des Professeurs).

– Ingénieur (livré avec la Direction des ingénieurs en informatique et la Direction des ingénieurs en mécanique).

– Droit (livré avec la branche des juges et la branche des procureurs privés).

Professions éco-mode de vie:

– Concepteur civil (livré avec la branche du planificateur civique et la branche des techniciens verts).

Obtenez des professions célèbres:

– Acteur

Se mettre au travail Professions:

– Détective

– Médecin

– Scientifique

Professions de la vie insulaire:

– Écologiste (vient avec la Direction générale de l’environnement et la Direction des biologistes marins).

Professions saisonnières:

– Jardinier (livré avec la branche botanique et la branche designer floral).

Professions d’évasion enneigée:

– Salaire (livré avec la branche Expert et la branche Superviseur).

Professions de StrangerVille:

– Militaire (livré avec la branche des opérateurs secrets et la branche des officiers).

Emplois à temps partiel

Jeu de base:

– Baby-sitter

– Barista

– Employé de restauration rapide

– Ouvrier manuel

– Employé de détail

Vie de l’île:

– Plongeur

– Pêcheur

– Sauveteur

Activités après l’école

Saisons:

– Scout

Soyez célèbre:

– Club de théâtre

Découvrez l’université:

– Concurrent eSports

– Joueur d’équipe de football

Cette longue liste d’emplois et d’activités ne manquera pas de vous occuper, vous et vos Sims, pendant des heures, chaque chemin ayant des objectifs de carrière et des jalons, il est difficile et amusant d’en franchir autant que vous le pouvez! Sans astuces bien sûr …

Pendant que vous établissez les objectifs de carrière de votre sim, pourquoi ne pas jeter un œil à la façon de changer et de supprimer un trait dans Les Sims 4?