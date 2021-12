Mer de tranquillité : la série sud-coréenne à regarder sur Netflix si vous avez aimé ‘Don’t Look Up !

Les séries coréennes marquent une nouvelle fois le territoire de la plateforme de Netflix et cette fois il s’agit « Mer de la tranquillité », strip sorti le 24 décembre.

Comment est l’intrigue de cette série ?

La première saison se composait de huit chapitres, cette fiction est en charge de Choi accroche toi traite d’un enjeu important pour l’humanité : le changement climatique, l’utilisation de la technologie et la rareté de l’eau qui peut survenir sur la planète.

Produit par Choi, l’eau a est le sujet important pour sa rareté et la recherche de cet élément liquide en dehors de notre planète. La Lune sera l’espoir de l’humanité dans ce contexte car elle aura « Eau lunaire » c’est la raison pour laquelle un équipage entame une mission pour ramener cet échantillon qui pourrait sauver les générations futures.

Cependant, la série aura un mystère : Quelles autres choses y a-t-il sur la Lune ? Lorsque les scientifiques arriveront à la base, ils retrouveront les astronautes qui s’y trouvaient, ils sont vivants, mais les causes de leur mort ne sont pas connues.

La peur est l’un des sentiments que l’équipe de recherche commence à avoir.

Résumé officiel:

« Un scientifique se joint à une mission pour récupérer des échantillons d’une station lunaire, le théâtre d’un accident qui a tué tout le monde, y compris sa sœur. »

Combien de chapitres « Sea of ​​​​Tranquility » aura-t-il ?

La série est composée de huit chapitres de 24 décembre sur Netflix

Cast de ‘Sea of ​​​​Tranquility’

Bae Doona (Sense8, Kingdom), Gong Yoo (Zombie Station, The Squid Game), Lee Joon, Lee Moo Saeng, Heo Sung Tae (The Squid Game), Kil Hae Yeon, Choi Young Woo et Jung Soon Won, font partie de la mer de la tranquillité.

