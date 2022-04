Shingeki no Kyojin : les films qui viennent de sortir sur HBO Max et qu’il faut voir pour ne pas rater l’anime

in

Animé

Certaines bandes d’anime que vous devriez voir en ce moment sont arrivées sur la plateforme, après la confirmation qu’il faudra attendre sa fin.

© Wit StudioShingeki no Kyojin : les films qui viennent de sortir sur HBO Max et qu’il faut voir pour ne pas rater l’anime.

fans de Shingeki no Kyojin du monde entier ont vécu des heures vibrantes du dimanche midi, après confirmation que la dernière saison aura une troisième partie. C’est une nouvelle qui a généré de l’incertitude car c’était la deuxième fois que plus d’épisodes étaient annoncés pour ne pas avoir terminé l’adaptation du manga, mais ceux qui ne sont pas lecteurs devront attendre 2023 pour connaître la fin de l’histoire.

Dans le quatrième volet de l’anime, nous apprenons à connaître le monde en dehors de Paradis Island et nous arrivons à Marley, où vivent la plupart de ceux qui voient les descendants d’Ymir Fritz avec un mauvais œil, les considérant comme des démons. Là on comprend les actions de certains personnages dans les premiers épisodes, mais en même temps on commence à savoir ce qui peut arriver dans le futur pour les protagonistes.

+ Les films qui sont venus sur HBO Max

Au milieu du phénomène mondial du spectacle, le service de streaming hbo max surpris ces derniers jours d’annoncer que trois films venaient d’être ajoutés à son large catalogue de contenu. Ils sont sur trois longs métrages de compilation de l’histoire qui sont venus ces dernières années et fonctionnent comme une alternative pour ceux qui ne veulent pas voir les premières saisons.

1- Shingeki no Kyojin : L’arc et la flèche écarlates (2014)

Parcelle: « Dans un monde ravagé par des créatures géantes mangeuses d’humains appelées Titans, un jeune homme devient le seul espoir de liberté de l’humanité ».

2- Shingeki no Kyojin : Les ailes de la liberté (2015)

Parcelle: « Eren est placé sous la garde du capitaine Levi, qui l’aide à apprendre à maîtriser ses mystérieuses capacités à affronter les Titans. ».

3- Shingeki no Kyojin : Le rugissement de l’éveil (2018)

Parcelle: « Le point culminant de l’histoire approche et Eren fait face à la bataille finale. Cette fois, c’est personnel ».

Nous devons souligner que Ces trois films qui ont été intégrés à HBO Max ne couvrent que l’histoire jusqu’au chapitre 37 de l’anime, complétant les deux premières saisons. Si tu veux voir Shingeki no Kyojin avec tous ses épisodes disponibles jusqu’à présent, vous pouvez le faire via la plateforme Crunchyrolloù vous trouverez l’anime avec des sous-titres espagnols.

