Resident Evil 4 Remake recueille d’énormes critiques négatives, soyez des fans pour vous « réveiller »

pendant ce Remake de Resident Evil 4 obtenir des cotes de rêve absolues dans les revues de presse et, selon la version, obtenir un métascore entre 91 et 93 points, le Les fans sont parfois beaucoup moins enthousiastes. La raison de la scores d’utilisateurs mitigés sur Metacritic concerne principalement une personne en particulier.

Parce qu’un regard sur les commentaires négatifs des fans montre qu’en plus de l’insatisfaction à l’égard des aspects individuels du gameplay, c’est surtout le travail de l’actrice vocale Lily Gao dans le rôle d’Ada Wong rencontré peu d’approbation. La critique de Gao et de son « jeu d’acteur misérable » passe par les critiques des utilisateurs de toutes les versions du remake de « Resident Evil 4 ».

Un fan sur Metacritic sous le nom DandyCrow est en route, apporte son Je déteste la synchronisation en un mot comme suit :

Lily Gao est […] une actrice de voix cruelle, effrayante, impassible et non professionnelle (Ada mérite bien plus et bien mieux) […]. La division américaine de Capcom a ruiné un personnage populaire et emblématique comme Ada Wong avec une représentation pathétique et horrifiante de son personnage […].