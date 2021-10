Leomie Anderson dénonce le manque de maquilleurs pour les modèles noirs dans TikTok viral

Leomie a en fait été forcée de se maquiller elle-même à la Fashion Week de New York.

Le mannequin britannique Leomie Anderson a appelé les créateurs de mode à embaucher plus de maquilleurs noirs après avoir été forcée de se maquiller pendant la Fashion Week de New York.

Dans un TikTok désormais viral, Leomie a montré les réalités d’être Noir et de travailler dans l’industrie du mannequinat. Alors qu’elle se préparait à marcher pour Christian Cowan à la Fashion Week de New York, Leomie a demandé une maquilleuse capable de faire de la peau noire. Cependant, après s’être maquillée, l’artiste l’a laissée comme si elle « travaillait dans les mines ». « Je lui ai dit que ce n’était pas ma couleur, il est nul », a déclaré la voix off.

Léomie doit ensuite se démaquiller avant qu’un artiste plus expérimenté ne le refasse. Cependant, toujours pas contente du résultat, Léomie est obligée de se maquiller elle-même en 10 minutes car elle se sentait « laide AF ».

Léomie Anderson. Photo : @leomieanderson via TikTok

Ce n’est pas fini, cependant. Leomie a également montré plusieurs coiffeurs lui tirant les cheveux dans différentes directions après qu’on lui ait dit de se laver les cheveux. « Personne ne l’a séché jusqu’à la dernière minute », a-t-elle déclaré.

Bien sûr, une fois que Leomie a réellement atteint la piste, elle a livré et elle a partagé des images et de courts clips d’elle-même marchant sur la piste. Mais après le drame dans les coulisses, Léomie s’est sentie vaincue. Elle a ajouté: « Au moment où j’ai défilé sur la piste, je voulais rentrer chez moi.

« S’il vous plaît, engagez plus d’artistes maquilleurs et coiffeurs noirs afin que nous n’ayons pas à subir cela. »

La section des commentaires de Leomie a été inondée de messages de modèles noirs qui ont vécu des expériences similaires. « Si vous êtes maquilleuse et que vous ne pouvez pas maquiller différentes teintes de peau, vous n’êtes pas une professionnelle », a commenté un utilisateur. Un autre a écrit: « Et c’est pourquoi nous avons également besoin de plus de POC dans les coulisses. »

Leomie a longtemps dénoncé les disparités dans l’industrie du mannequinat pour les modèles noirs et blancs, en particulier en ce qui concerne les cheveux et le maquillage. En 2016, elle tweeté: « Bien sûr, je suis donné à la maquilleuse qui avait UN fond de teint marron qu’elle essayait de mélanger avec du blanc en cachette parce qu’elle n’était pas équipée. J’ai dû lui demander directement ‘avez-vous un fond de teint pour mon teint ourrr?’ Ma fille a commencé à transpirer et a dit : « J’aime mélanger les marques ».

Elle a continué: « Pourquoi est-ce que les maquilleurs noirs sont occupés avec des filles blondes, blanches et tuent leur maquillage et je dois fournir mon propre fond de teint? Pourquoi y a-t-il plus de blanc [makeup] artistes dans les coulisses que les noirs quand les noirs peuvent faire toutes les races’ [makeup]? C’est probablement la première saison qu’un coiffeur blanc ne me dit pas ‘Oh j’ai fait le tissage de Naomi Campbell, je sais ce que je fais.’

« Pourquoi n’y a-t-il jamais qu’un seul coiffeur noir dans les coulisses alors qu’ils ont besoin de quatre coiffeurs pour inspecter mon tissage ? Pourquoi un mannequin blanc peut-il s’asseoir sur la chaise de n’importe qui et avoir l’assurance qu’il aura l’air bien, mais les modèles noirs doivent s’inquiéter ? NOUS AVONS BESOIN DE PLUS DE MAQUILLAGES ET DES CHEVEUX COMPÉTENTS POUR TOUTES LES COURSES DANS LES COULISSES DES SPECTACLES. »

