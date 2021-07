7 séries à regarder sur Netflix pour ne pas rater Virgin River

Rivière vierge a lancé sa troisième saison sur le service de streaming Netflix le 9 juillet et à ce jour, il continue dans les premières positions des plus vues sur la plate-forme dans le monde. Nul doute qu’il s’agit de l’une des séries préférées des téléspectateurs, qui attendent avec impatience le quatrième opus, qui devrait arriver mi-2022, le tournage n’ayant pas encore commencé.

Le programme, créé par Sue Tenney, est basé sur les romans de Robyn Carr et les fans espèrent qu’il y aura plusieurs saisons, puisqu’au total la saga compte 22 tomes. Comme nous l’avons mentionné, les prochains épisodes n’arriveront pas avant un an, et c’est pourquoi à ne pas manquer Un endroit pour rêver Vous devez prendre en compte ces séries similaires que nous allons vous présenter ci-dessous et que vous pourrez retrouver sur Netflix. Regardez la liste !

+7 séries comme Virgin River sur Netflix

– QUAND LE COEUR T’APPELLE

Première: 2014

Saisons: 6

Protagonistes: Erin Cracovie, Daniel Lissing, Lori Loughlin

Terrain: Au début du 20e siècle, une femme a laissé derrière elle son passé dans l’élite urbaine pour devenir enseignante dans une petite communauté minière au Canada.







– MAGNOLIAS DOUX

Première: 2020

Saisons: 1

Protagonistes: JoAnna Garcia Swisher, Brooke Elliott, Heather Headley

Terrain: Pendant des années, Maddie, Helen et Dana Sue ont compté sur leur amitié pour faire face aux hauts et aux bas de leurs relations, de leur famille et de leur carrière dans la petite ville de Serenity.







– RIVES DE CHESAPEAKE

Première: 2016

Saisons: 4

Protagonistes: Laci Mailey, Jesse Metcalfe, Emilie Ullerup

Terrain: Une professionnelle prospère et une mère célibataire retourne dans la petite ville du Maryland que son père a fondée et envisage d’y rester et de s’y installer.







– TERRE DU COEUR

Première: 2007

Saisons: 14

Protagonistes: Amber Marshall, Michelle Morgan, Graham Wardle

Terrain: La rebelle Amy se remet de la mort subite de sa mère lorsqu’elle et son grand-père sont menacés de prendre leur ranch.







– DÉPLACÉ

Première: 2020

Saisons: 1

Protagonistes: Yvonne Strahovski, Jai Courtney, Cate Blanchett

Terrain: Les destins d’une femme acculée, d’une réfugiée intrépide, d’un bureaucrate diligent et d’un père au sacrifice de soi se croisent dans un centre de détention australien pour immigrants.







– LE CHEF DE CASTAMAR

Première: 2021

Saisons: 1

Protagonistes: Michelle Jenner, Roberto Enriquez, Hugo Silva

Terrain: Madrid, 1720. Un cuisinier prodigieux attire le regard d’un duc veuf qui vient de rejoindre la société aristocratique. D’après le roman de Fernando J. Múñez.







– OUTLANDER

Première: 2014

Saisons: 5

Protagonistes: Sam Heughan, Caitriona Balfe, Sophie Skelton

Terrain: Ce conte épique est une adaptation des célèbres romans fantastiques de Diana Gbaaldon, qui racontent le drame de deux amants d’époques différentes.