Le film Streets of Rage en préparation du créateur de John Wick, Derek Kolstad

Le prochain jeu vidéo du passé à faire revivre avec une toute nouvelle adaptation cinématographique sera Rues de la colère. Per Deadline, un long métrage basé sur le jeu vidéo beat-em-up à défilement latéral est actuellement en préparation avec un script de spécification écrit par Derek Kolstad, le créateur du John Wick franchise qui a servi d’écrivain sur les trois premiers films de la série de films d’action. Kolstad a également écrit l’année dernière Personne, qui mettait en vedette Bob Odenkirk en tant que héros d’action. Produire le Rues de la colère le film sera dj2 Entertainment (Sonic l’hérisson) et les artistes de l’évasion (L’égaliseur).

Aimer Sonic l’hérisson, Rues de la colère a également été développé à l’origine par SEGA et publié pour la première fois sur la console Genesis de la société en 1991. Son histoire simpliste suit un groupe de justiciers qui se frayent un chemin à travers une ville remplie de criminels violents à la poursuite d’un chef de la mafia ignoble. Plusieurs suites ont suivi sur la SEGA Genesis, avec la suite de la renaissance Rues de la rage 4 sortira en 2020 sur les consoles de jeux modernes.

Sonic le hérisson 2 établir le nouveau record au box-office pour l’ouverture d’une adaptation de jeu vidéo semble se traduire par des progrès réalisés sur d’autres films de jeux vidéo prévus. Il a été récemment annoncé que Jason Momoa jouerait dans une action en direct Minecraft film de Napoléon Dynamite réalisateur Jared Hess. John Wick le réalisateur Chad Stahelski travaille également sur un Fantôme de Tsushima film de jeu vidéo avec l’écrivain Takashi Doscher.

Plusieurs autres adaptations de jeux vidéo sont également déjà en cours. Plus tard cette année verra la sortie d’un film d’animation Super Mario Bros. film, qui, en cas de succès, pourrait amener d’autres titres Nintendo à bénéficier du traitement sur grand écran. Des émissions de haut niveau basées sur Le dernier d’entre nous et Metal tordu sont également en développement, tout comme les prochains films basés sur des jeux comme Borderlands, Engrenage en métal solideet Cellule éclatée.

Il est prévu de faire beaucoup plus avec Sonic l’hérisson après le deuxième film a trouvé tant de succès. Un autre film est en cours de développement, tandis qu’une série dérivée distincte suivant Idris Elba’s Knuckles est également en préparation chez Paramount +, tout cela fait partie du plan du studio pour faire un Sonique univers cinématographique. Le succès continu de cette franchise inspirera probablement de plus en plus d’autres adaptations de jeux vidéo à développer également.

« [Sonic 1] a été une expérience formidable pour nous en tant que cinéastes et en tant que cinéphiles », Sonic le hérisson 2 a expliqué le producteur Neal H. Moritz, par EuroGamer. « Maintenant, nous sommes encore plus enthousiastes à l’idée d’étendre ce monde, en ajoutant de nouveaux personnages, des mondes plus grands, un nouveau voyage incroyable, et plus d’action et d’aventure. Il y a tellement d’endroits où nous pouvons aller avec Sonic. »

On ne sait pas encore quand le Rues de la colère Le film pourrait faire son chemin vers les salles de cinéma car le projet est encore au début de son développement. Entre-temps, Sonic le hérisson 2 est actuellement à l’affiche au cinéma.





