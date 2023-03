Willem Dafoe dit que l’argent et la célébrité ne sont pas sa priorité :  » Vivez l’instant présent « 

Willem Dafoe a toujours été un professionnel préféré des fans qui est tombé dans ses rôles. Cependant, au deuxième printemps de sa carrière, Dafoe a balayé les festivals de films européens avec des rôles qui repoussent les limites des films indépendants dirigés par des réalisateurs comme A la porte de l’éternitéun drame biographique sur les dernières années de la vie du peintre Vincent van Gogh ou Le phare.





L’acteur quatre fois nominé aux Oscars incarnera un autre personnage original, le voleur d’art Nemo dans le drame psychologique de Vasilis Katsoupis, À l’intérieur. Dafoe est pris au piège dans un penthouse de New York après que son braquage ne se passe pas comme prévu. Enfermé à l’intérieur avec rien d’autre que des œuvres d’art inestimables, il doit utiliser toute sa ruse et son invention pour survivre.

Outre ses rôles dans des films d’auteur comme celui de Sean Baker Le projet Floride, La dépêche française de Wes Anderson, et L’homme du nordDafoe est devenu un blockbuster grâce au Aquaman et Homme araignée franchisés. L’homme de 67 ans a plus de dix projets à venir, dont Nosferatu de Robert Egger, et l’argent n’est pas la principale raison du désir de Dafoe de travailler. Il a déclaré à IndieWire.

»L’argent est une considération, certes, mais ce n’est pas la raison pour laquelle vous faites le travail. La raison pour laquelle vous l’envisagez est qu’elle vous indique souvent quelles sont les intentions des gens et ce qu’ils apprécient. C’est une dénonciation. Quand tu travailles comme moi, ça va aller, mais je n’ai jamais été uniquement motivé par l’argent. Je n’ai jamais pris un boulot uniquement pour ça. C’est juste un fait. Ce n’est pas parce que je suis ce type moral ou que j’ai cette pureté. Cela n’a tout simplement aucun sens. Un bon travail engendre du bon travail et des opportunités. Vous essayez de faire le meilleur travail et parfois les emplois les mieux rémunérés ne sont pas les meilleurs. Parfois, les emplois mal rémunérés le sont. »

‘Vivre l’instant présent’

Caractéristiques de mise au point

Il y a des choses que le public peut apprendre des conseils que l’acteur de longue date donne à d’autres collègues. Dafoe a déclaré que personne ne devrait rester coincé dans la perception de l’origine ou des récits de la trame de fond.

» Dans ce film (Inside), il n’était pas important de savoir qui était ce personnage avant le début du film. Vous savez juste que c’est un voleur d’art, il entre dans le bâtiment et il s’y coince. Il se révèle à travers le faire, comme tous les personnages, à travers les choses qu’il choisit de faire ou de ne pas faire. »

Il a dit que même si les gens ne le connaissent que depuis Homme araignée ou Aquaman, la chose la plus importante est le travail qu’il a fait et fera, »Il y a aussi des gens qui ne me connaissent que par des petits films. Ce n’est pas mes affaires; mon affaire est de faire le travail », a-t-il dit. Il a déclaré que ce qui compte, c’est la qualité du projet, pas sa visibilité.

À l’intérieur a eu sa première mondiale au Festival du film de Berlin 2023. Il est sorti en salles le 17 mars.