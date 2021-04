Il hallucine avec ces séries de narcos, de gangsters et de drogues que vous pouvez regarder sur Netflix pour pimenter un moment.

Ce n’est un secret pour personne que la série narco attire beaucoup d’attention et est si populaire dans toutes les régions du monde. C’est peut-être l’argent en jeu, la montée d’adrénaline d’être un criminel ou le pouvoir impressionnant de certains personnages qui suscite tant d’intérêt de la part des téléspectateurs. Faites-vous partie de ceux qui aiment les regarder? Ensuite, nous vous dirons ce qu’ils sont Les 8 meilleures séries de narcos, gangsters et drogues à regarder sur Netflix.

En plus de Pablo Escobar, à travers l’histoire, de nombreux trafiquants de drogue sont devenus milliardaires avec leurs sales deals. Dans la liste suivante, vous verrez les deux série inspirée d’histoires vraies comme d’autres pleines de fiction.

8 séries de narcos, de gangsters et de drogues qui vous rendront accro

Attention! Toutes les séries présentées sur cette liste sont remplies de personnages macabres, intelligents, assoiffés de sang, malhonnêtes et imprudents. Donc, si vous cherchez un bon exemple de vie, jetez un coup d’œil à l’une des 8 meilleures séries de super-héros à regarder sur Netflix.

Breaking Bad

Pablo Escobar: le patron du mal

Peaky Blinders

El Chapo

Narcos

Comment vendre des médicaments en ligne (rapide)

Marchand

Ciseaux Rosario

Breaking Bad

Il est impossible de parler de séries sur les narcos, les gangsters et les drogues sans parler de Breaking Bad. Cela raconte l’histoire de Walter White, un professeur de chimie atteint d’un cancer, qui commence à cuisiner de la méthamphétamine avec son élève Jesse Pinkman dont le métier était de vendre de la drogue dans sa localité.

Après avoir vu le prix élevé des traitements, Walter a décidé d’emprunter la voie de la production de drogue pour gagner de l’argent et subvenir aux besoins de sa famille car c’était impossible avec la libération de l’enseignant. Cependant, au cours du voyage, il est devenu un monstre capable de tuer ou de faire tout ce qu’il faut pour protéger son entreprise.

Année 2008

Saisons: 6

Épisodes: 62

Durée moyenne: 45 minutes

Pablo Escobar: le patron du mal

Tout comme il est impossible de parler de séries de drogue sans évoquer Breaking Bad, on ne peut pas parler de trafic de drogue (dans la vraie vie) sans évoquer Pablo Escobar. La série Pablo Escobar: le modèle du mal raconte la vie de ce personnage tristement célèbre, de ses jours de voleur à la tête d’un empire du trafic de drogue.

On parle de l’une des meilleures productions colombiennes de tous les temps, celui qui vous enveloppera du début à la fin avec la ruse et l’habileté de ce seigneur de la drogue. Si vous vouliez savoir comment était la vie de cet homme, alors cette série vous accrochera du début à la fin.

Année 2012

Saisons: 1

Épisodes: 74

Durée moyenne: 45 minutes

Peaky Blinders

Peaky Blinders est le choix parfait pour les amateurs de séries de gangsters. Cette série addictive se déroule dans les années 1920 au Royaume-Uni et montre comment est la lutte de la famille Shelby pour obtenir le pouvoir et étendre son contrôle sur d’autres localités.

L’histoire est pleine d’action, des émotions intenses, des personnages fascinants et des faits incroyables qui vous laisseront bouche bée dès le premier épisode. Impossible de regarder cette série et de ne pas imaginer à quoi ressemblerait la vie si vous apparteniez à la famille Shelby!

Année: 2017

Saisons: 5

Chapitres: 30

Durée moyenne: 60 minutes

El Chapo

Outre Pablo Escobar, S’il y a un autre baron de la drogue qui résonne dans la tête de tout le monde, c’est El Chapo Guzmán. El Chapo est une série centrée sur le trafic de drogue mexicain qui raconte la véritable histoire de la montée, de la capture et de la fuite du célèbre leader mexicain du trafic de drogue Joaquín «el Chapo» Guzmán.

Si vous vouliez connaître l’histoire d’un vrai trafiquant de drogue, alors cette série sera parfaite pour vous. Un exemple clair de quand la réalité est plus étrange que la fiction.

Année: 2017

Saisons: 3

Chapitres: 34

Durée moyenne: 50 minutes

Narcos

Narcos est l’une des premières séries Netflix à devenir populaire dans le monde. Sans aucun doute, grâce à la manière de recréer la vie du trafiquant de drogue Pablo Escobar, accompagnée de toutes ses astuces et excentricités.

La série, mettant en vedette Wagner Moura, Pedro Pascal et Boyd Holbrook a servi à élever la figure des deux premiers grâce à leurs excellentes performances. Une autre production incroyable inspiré par la vie et l’œuvre de Pablo Escobar, mais avec une vision différente de la série colombienne que nous avons mentionnée plus tôt dans cette liste.

Si vous avez aimé cette série, vous devriez également jeter un œil à cette liste avec 5 séries que vous pouvez également regarder sur Netflix si vous avez aimé Narcos.

Année: 2015

Saisons: 3

Chapitres: 34

Durée moyenne: 50 minutes

Comment vendre des médicaments en ligne (rapide)

How to Sell Drugs Online (Fast) est une série allemande qui raconte l’histoire d’un nerd nommé Moritz et de son ami Lenny Sander, deux lycéens téméraires qui a lancé une petite entreprise pour vendre de l’ecstasy en ligne. Tout a commencé parce que Moritz voulait raviver l’amour de son ex-petite amie Lisa Novak, mais la situation est devenue incontrôlable et tout a fini par devenir fou.

Contrairement aux autres séries de drogues de la liste, celle-ci ne concerne pas les piliers, les meurtriers ou les criminels assoiffés de sang. Bien que cela soit difficile à croire, la série est inspiré d’une histoire vraie qui s’est déroulée à Leipzig en 2015 et la personne qui a inspiré cette série a été condamnée à 5 ans de prison.

Année: 2015

Saisons: 2

Chapitres: 24

Durée moyenne: 30 minutes

Marchand

Dealer est une série française choquante qui vous met dans la peau de Franck (Sébastien Houbani), un réalisateur de clip vidéo qui vient de conclure un accord avec le rappeur imprévisible Tony (Abdramane Diakité), qui d’ailleurs vient de sortir de prison. La série est vue à la première personne, depuis l’objectif de la caméra du réalisateur, ce qui donne une sensation de proximité et une incroyable adrénaline.

Ce qui commence comme une simple œuvre audiovisuelle, finit par devenir quelque chose de beaucoup plus compliqué: une guerre des gangs pour le contrôle du trafic de drogue dans le sud de la France, et le tout avec le pauvre Franck comme témoin involontaire.

Année: 2021

Saisons: 1

Chapitres: 10

Durée moyenne: 15 minutes

Ciseaux Rosario

Rosario Tijeras est une série télévisée dramatique policière mexicaine qui traite de la vie de Rosario, un jeune étudiant qui, en raison des circonstances de la vie, est contraint d’entrer dans un monde de violence rempli de patrons criminels. Parce que? Parce que c’est le seul moyen dont il dispose pour se venger de ceux qui lui ont fait du mal et pour qu’il puisse protéger son peuple.

Une série addictive dans laquelle vous tomberez amoureux du personnage principal!

Année 2010

Saisons: 3

Chapitres: 197

Durée moyenne: 45 minutes

