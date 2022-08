DC : La série Flash est annulée et se terminera en 2023

Bandes dessinées DC

The Flash est la série populaire avec Grant Gustin qui faisait partie de l’Arrowverse et prendra fin en 2023 avec sa neuvième saison.

Grant Gustin est apparu comme Barry Allen pour la première fois dans la série Flèche un an avant de faire ses débuts dans sa propre émission de télévision, Éclatce qui lui a valu une critique très positive de la part des fans du Scarlet Racer qui ont vu dans cette version du super-héros une grande partie de ce qu’ils attendaient pour le personnage dans ce multivers plein de héros de la marque qui possède Batman et Superman.

Éclat a été annulé et se terminera officiellement l’année prochaine après avoir terminé la saison 9 de ce qui a été un véritable succès pour tous ceux qui étaient associés à ce projet qu’il a commencé à donner de la force au flèche vers l’arrière et il arrive à sa conclusion en tant que dernière entrée pour les héros de DC dans ce contexte. Combien de temps durera la dernière saison ? Il durera 13 épisodes.

« Neuf saisons ! Neuf ans à sauver Central City alors que nous emmenons le public dans un voyage émotionnel rempli de cœur, d’humour et de spectacle. Maintenant, Barry Allen a atteint la grille de départ de sa dernière course. Tant de gens incroyables ont donné leur talent, leur temps et leur amour pour donner vie à ce spectacle incroyable chaque semaine. »a déclaré le producteur exécutif Eric Wallace dans un communiqué.

La série Flash se termine

L’exécutif était ravi de cette nouvelle et a ajouté: « Je tiens à remercier notre distribution phénoménale, nos scénaristes, nos producteurs et notre équipe au fil des ans qui ont contribué à faire de The Flash une expérience inoubliable pour le public du monde entier. ». Bien entendu, les aventures du Couloir écarlate se sont étoffées sur de nombreux épisodes, rendant compte de la qualité du travail de tous ceux qui étaient là et c’est pourquoi ces sensations.

Wallace a reconnu dans le passé que la saison 8 avait été écrite pour être la finale de la série. Cependant, La CW a renouvelé l’émission en mars dernier et a signé avec Grant Gustin un nouveau contrat d’un an pour reprendre son rôle de Éclat. Dans ce contexte, Gustin a rejeté un contrat pluriannuel et moins d’épisodes ont été convenus que lors des autres saisons lors de sa dernière signature.

Éclat a ouvert la voie à de nombreuses séries qui ont été ajoutées à la flèche vers l’arrière Quoi Les légendes de demain de DC, Supergirl, Batwoman Oui Éclair noir. Quoi Superman et Loïs Oui fille étoile viennent d’univers différents, la fin de Éclat Cela signifie également l’aboutissement de flèche vers l’arrière. saison 9 de Éclat commencera le tournage le mois prochain et sortira début 2023.

