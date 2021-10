Random: Bloodborne a l’air superbe en tant que série animée de Cartoon Network

Abonnez-vous à Push Square sur

Nous avons grandi en regardant de nombreux dessins animés dans les années 90 et au début des années 2000, donc cette bande-annonce réalisée par des fans pour une série animée Bloodborne est un double coup dur. L’artiste Anthony Berardo a créé la vidéo ci-dessus, et nous sommes un peu époustouflés.

Tout d’abord, il est assez stupéfiant de voir à quel point Bloodborne se traduit parfaitement par un style à la Cartoon Network. Tous les personnages et patrons effrayants que vous connaissez et aimez sont incroyables ici, et nous pouvons imaginer que c’est l’une de ces émissions télévisées pour les enfants mais vraiment pour les parents. Deuxièmement, le style artistique est absolument parfait. La description de la vidéo cite Genndy Tartakovsky comme une grande inspiration, l’une des personnes qui ont dirigé des émissions comme Jack Samouraï et Le laboratoire de Dexter. Cette bande-annonce singes qui ont l’air à peu près parfaitement.

Nous ne sommes pas non plus les seuls à en être entichés ; le clip a beaucoup attiré l’attention, notamment sur Twitter, accumulant des dizaines de milliers de likes.

