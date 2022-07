Tout ce qu’il faut savoir sur The Grey Man 2 avec Ryan Gosling

NETFLIX

Le film avec Ryan Gosling, Ana de Armas et Chris Evans aura une suite et un spin-off. Découvrez l’annonce Russo Brothers pour Netflix ici!

©IMDBRyan Gosling joue dans The Grey Man sur Netflix.

Il y a des réussites qu’il vaut mieux ne pas lâcher rapidement. Oui Netflix le sait très bien : depuis avant la première de L’homme gris, la plateforme de streaming réfléchit à la manière de transformer le film le plus cher de son histoire en une franchise. Avec Ryan Gosling, Ana de Armas et Chris Evans en tête, le film d’action promettait d’être un phénomène. Il n’a pas déçu, car en seulement le week-end de ses débuts, il a atteint le numéro 1 dans 92 pays. C’est pourquoi le N rouge n’a pas tardé à confirmer comment cette histoire d’espionnage et de persécution allait se poursuivre.

Un facteur clé dans le développement de ce film est précisément les cinéastes derrière le projet. Les responsables de la réalisation de L’Homme Gris ne sont autres que les frères russesles mêmes réalisateurs qui ont travaillé sur des films du Univers cinématographique Marvel Quoi Captain America et le soldat de l’hiver, Captain America : Civil War, Avengers : Infinity War Oui Avengers : Fin de partie. Connaissant très bien Chris Evans et comprenant ce qu’est le genre, ils ont développé une histoire fluide qui ne laisse aucun répit.

Les critiques, en général, étaient mitigées. Alors que certains experts apprécient l’incorporation de l’ancien Captain America avec le nouveau Ken de Barbie au géant du streaming, beaucoup d’autres ont déploré cette nouveauté du catalogue. Malgré cela, les chiffres sont au rendez-vous et le public qualifié L’homme gris avec 91 % sur les tomates pourries. C’est pourquoi ils n’ont pas tardé à imaginer comment la fiction où secrets et alliances sont les protagonistes va se poursuivre.

De quoi parle exactement le film ? Court Gentry – mieux connu sous le nom de Sierra Six– est un ancien agent de la CIA. Après son évasion de prison et son recrutement par Donald Fitzroy -son contrôleur incarné par Billy Bob Thornton- il est poursuivi à travers le monde par son ex-partenaire Lloyd Hansen. Ce dernier méchant arrivera dans le but de l’éliminer et de récupérer du matériel qui pourrait compromettre l’agence.

Netflix a annoncé qu’un suite est en route et que son protagoniste sera à nouveau Ryan Gosling, en plus du fait que Joe et Anthony Russo reviendra occuper le fauteuil du réalisateur. De son côté, le scénario est entre les mains de Stephen McFeelyqui a co-écrit la dernière grande première de la plateforme, en plus de faire partie de phénomènes tels que Captain America : Civil War et Avengers : Endgame. Ce n’est pas tout! Puisqu’un film est également en développement qui fonctionnera comme retombées et qui sera écrit par Paul Wernick et Rhett Reese.

« La réaction du public à The Grey Man a été phénoménale. Nous sommes très reconnaissants de l’enthousiasme que les fans du monde entier ont manifesté pour ce film.», ont soutenu les frères Russo. Et ils ont conclu :Avec tant de personnages incroyables, notre intention a toujours été que The Grey Man fasse partie d’un univers plus vasteet nous sommes très heureux que Netflix vous annonce la suite avec Ryan ainsi que le deuxième scénario dont nous parlerons très bientôt”.

